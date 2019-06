Gaeta Festival Street Food

Dal 13 al 16 Giugno si alzerà il sipario sul Festival Dello Street Food di Gaeta. La Typical Truck Street Food animerà l’estate della stupenda riviera d’Ulisse travolgendo di colori e gusto uno dei gioielli del Mediterraneo.

A due passi dal mare, con i resti di una storia secolare come sfondo, da Giovedì 13 Giugno a Domenica 16 Giugno, presso piazza Mons. Luigi Liegro, andrà in scena, con il patrocinio del Comune, l’evento dell’estate 2019. Il festival trasformerà Gaeta nella capitale del cibo da strada. I nostri Street Chef, il fiore all’occhiello dello street food italiano, prepareranno in diretta piatti gourmet stupendo con ricette della tradizione e sorprese da leccarsi i baffi. Prelibatezze dalle regioni Italiane e piatti della cucina internazionale. Ricette gourmet di mare, classici romani e delizie sorprendenti. Primi e secondi realizzati con ottime materie prime accuratamente selezionate. Panini e fritti da far girare la testa e dolci espressi per tutti i gusti, non mancherà dell’ottima birra cruda artigianale e tanto alto ancora. Non solo street food, al Festival targato Ttsfood il divertimento sano è di casa. Laboratori per i bambini e spettacoli itineranti con artisti di strada e street band che regaleranno momenti musicali di assoluto piacere. Giocoleria, spettacoli di magia e bolle di sapone giganti, circensi & clownerie. Un concentrato di puro divertimento on the road, un appuntamento da non mancare che accenderà l’estate di Gaeta. Dalle ore 17 alle ore 24 con ingresso gratuito. VI ASPETTIAMO… Quattro Giorni di festa assoluta dedicati a tutta la famiglia, una carovana di bontà per grandi e piccini, nel segno della Typical Truck Street Food.

Tipicità siciliane, pugliesi, abruzzesi e campane. Panini e fritti da far girare la testa, primi e ottimi secondi sia di carne sia di pesce. Cotture classiche e stili moderni, dolci espressi per tutti i gusti, non mancherà dell’ottima birra cruda artigianale e tanto alto ancora.

Date, informazioni, curiosità, ricette e molto altro su: www.ttsfood.it

Com. Stam.