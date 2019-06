Festa di Sant’Antonio da Padova Cori celebra il Martello degli Eretici, Sacerdote e Dottore della Chiesa

Cori celebra il Martello degli Eretici, Sacerdote e Dottore della Chiesa.Triduo solenne: 12, 13, 14 Giugno. Sabato 15 Giugno, santa messa e processione per le vie di Cori valle. Domenica 16 sante messe e con benedizione e dono del pane di Sant’Antonio. In serata lo spettacolissimo con Rasanna Fratello, lotteria e fuochi d’artificio.

Come ogni anno, la domenica successiva al 13 Giugno (giorno della morte del Santo, 1231), la comunità corese festeggia Sant’Antonio da Padova, il «Martello degli Eretici», Sacerdote e Dottore della Chiesa. Portoghese di nascita (Lisbona, 1195), si trasferì in Italia dove morì (a Padova) dopo una vita di preghiera e penitenza; predicando ed insegnando; convertendo eretici, difendendo gli oppressi e soccorrendo i poveri. Trattava con rigore potenti e notabili che avrebbero dovuto guidare e proteggere i popoli, invece di inseguire il loro tornaconto. Nel 1221 incontrò San Francesco d’Assisi, durante il Capitolato Generale della Pentecoste. Papa Gregorio IX lo proclamò Santo dopo neppure un anno dalla morte.

Il programma religioso, anticipato dai giorni della tredicina e dal triduo solenne presso la Chiesa di San Francesco (mercoledì 12, giovedì 13, venerdì 14, ore 17:00), si concluderà sabato 15 con la santa messa delle 18:00 e poi la processione della statua del Santo per le strade di Cori valle, accompagnata dalla Banda Musicale di Frascati. Domenica 16 alle 8:30 e alle 11:00 le sante messe con benedizione e dono del pane di Sant’Antonio, simbolo della carità e di comunione. La tradizione del Pane di sant’Antonio trae origine dal miracolo di Tommasino, bimbo di 20 mesi affogato in un mastello d’acqua e tornato in vita quando la madre pregò il Santo facendo voto che se avesse ottenuto la grazia avrebbe donato ai poveri tanto pane quanto era il peso del bambino.

Cornice delle celebrazioni il Complesso Monumentale di San Francesco, eretto nel Cinquecento in favore del Santo di Assisi, che Sant’Antonio incontrò nella primavera del 1221, quando Francesco, in occasione della Pentecoste, radunò i Frati per il Capitolo generale. Il programma civile organizzato dal Comitato, col sostegno degli sponsor e della questua, patrocinato dal Comune di Cori, prevede per domenica 16, alle ore 20:30, a piazza della Croce, lo spettacolissimo con Rosanna Fratello. A seguire l’estrazione della Lotteria con ricchi premi e il finale pirotecnico dei Fuochi d’Artificio in Musica. Il ricavato dei festeggiamenti varrà devoluto al restauro di alcuni quadri della Chiesa di San Francesco che versano in precario stato di conservazione.

