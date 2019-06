Palermo: Polizia municipale. Info viabilità sabato 8 e domenica 9 giugno

La polizia municipale informa che sabato e domenica continuerà il divieto di sosta nella zona dell’orto botanico per l’evento “Una Marina di Libri”.

Sabato la manifestazione sportiva “1^ Cronoscalata Città di Palermo” influenzerà la circolazione nell’area limitrofa a Monte Pellegrino. Domenica si terrà un raduno di auto e moto d’epoca a Mondello.

Dal 6 al 9 giugno – Orto Botanico – Una Marina di Libri (O.D. n. 716/2019)

Istituzione di divieto di sosta con rimozione, eccetto autorizzati, in un tratto di via Lincoln e in via Archirafi in occasione della manifestazione “Una Marina di Libri”.

Via Archirafi, nel tratto compreso tra il civico 29 ed il civico 31, sul lato destro per ogni senso di marcia: istituzione del divieto di sosta con rimozione.

Via Lincoln (Orto Botanico), nel tratto compreso tra il civico 2 di accesso ai visitatori fino all’ ingresso di Villa Giulia, direzione mare: Istituzione del divieto di sosta con rimozione, ad eccezione dei veicoli autorizzati (nello specifico: di supporto della manifestazione, car sharing, posti riservati ai disabili e taxi).

Sabato 8 giugno

Ore 8 (fino alle ore 18.00) – Montepellegrino – Manifestazione Sportiva “1^ Cronoscalata Città di Palermo”(O.D. n. 578/2019)

Limitazione temporanea della circolazione veicolare e pedonale in Via al Santuario di Montepellegrino (Scala Vecchia) e chiusura dalle ore 08.00 alle ore 18,00 della via Padre Giordano Cascini.

In dettaglio:

Via Pietro Bonanno, chiusura temporanea alla circolazione, al passaggio dei partecipanti in corrispondenza delle varie intersezioni con la via al Santuario di Montepellegrino/”Scala Vecchia” (percorso della manifestazione ciclistica); il traffico veicolare dovrà essere regolato dal personale di Polizia Stradale.

Via Pietro Bonanno, tratto compreso tra Via Cardinale M. Rampolla e Via al Santuario di Montepellegrino /Via Padre G. Cascini: chiusura al transito veicolare dalle ore 14,00 alle ore 18,00 del 08/06/2019; divieto di sosta con rimozione dalle ore 08,00 alle 18,00 del 08/06/2019;

Non è consentita la sosta e la circolazione di pubblico lungo i bordi della sede stradale in particolare nel piazzale denominato “Mezzo Arancio”; il margine destro della sede stradale di questa ultima dovrà essere transennato o delimitato con nastro bianco e rosso ” vedo” in cui sarà riportato Zona Vietata al Pubblico;

Via Padre Giordano Cascini, chiusura al traffico veicolare dalle ore 14.00 alle ore 18,00 del 08/06/2019 e comunque fino al termine della manifestazione; istituzione del Divieto di Sosta con rimozione coatta per l’intera superficie della piazza dalle ore 08.00 alle ore 18.00 del 08/06/2019;

Piazzale S. Pappalardo, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta per l’intera superficie della piazza dalle ore 08.00 alle ore 08.00 alle ore 18.00 del 08/06/2019 e comunque fino al termine della manifestazione per consentire le ma­novre agli autobus di linea.

Via Amm. Nicastri, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta per l’intero tratto tra Via T. de Revel a Largo Sellerio ore 08.00 alle ore 18.00 del 08/06/2019 e comunque fino al termine della manifestazione per consentire le fasi della manifestazione. Si esclude la sosta sul lato Caserma Cascino ove vige il Divieto “Area Militare”;

Spianata Della Sacra Grotta, tratto compreso tra la via Monte Ercta e via P. Bonanno: chiusura al transito veicolare dalle ore 14,00 alle 18,00 del 08/06/2019 e comunque sino al termine della manifestazione; divieto di sosta con rimozione dalle ore 08,00 alle 18,00 del 08/06/2019 e comunque sino al termine della manifestazione.

Domenica 9 giugno

Ore 12:30 – Mondello – Raduno di auto e moto d’epoca “Palermo…tra cultura e tradizione”

Itinerario: viale Duca degli Abruzzi, via Mater Dolorosa, viale Margherita di Savoia, piazza Valdesi, viale Regina Elena, via Torre di Mondello, piazza Mondello, via Piano di Gallo, via Gallo a Partanna Mondello, piazza Mondello, via Mondello, via Principe di Scalea, viale Margherita di Savoia.

