Cittadella della polizia. Altolà del Consiglio Comunale: No alle deroghe

Palermo, – “La nuova strada di collegamento tra via Pitrè e via Leonardo Da Vinci è indispensabile per il completamento del progetto.

Il Ministero degli Interni e la Regione non possono chiedere deroghe: è necessario che la nuova cittadella della Polizia non abbia ripercussioni negative sulla mobilità della già congestionata zona di via Pitrè.E’ stato fatto un patto con la città e quel patto va onorato – dice Fausto Melluso, consigliere di Sinistra Comune – con la realizzazione di un collegamento che compensi l’aumento di carico urbanistico. Le stime di utenza trasmesse per giustificare l’accelerazione dei lavori, inoltre, sono poco congrue: si sostiene, ad esempio, che la media di utenti dell’ufficio Immigrazione, che sarà trasferito nella stessa struttura, sia intorno ai “30 o 40 utenti” al giorno. Un numero che appare in netto contrasto con la realtà.

Per questo esprimo soddisfazione per l’approvazione a grandissima maggioranza di un ordine del giorno che ribadisce quanto affermato. La cittadella della polizia si potrà realizzare, ma senza deroghe in ordine alle opere che ne garantiscono la funzionalità e la collochino in maniera coerente nel tessuto della mobilità cittadina.

Dichiarazione di Fausto Melluso consigliere di Sinistra Comune

Com. Stam.