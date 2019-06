Trepidazione e solidarietà per Paul. Istituzioni e cittadini alla “Missione Speranza e Carità” di Palermo

L’Arcivescovo metropolita Don Corrado Lorefice, il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, congiuntamente a molte associazioni: laiche, cristiane, islamiche, ad ordini professionali, alla Consulta delle Culture di Palermo esprimono solidarietà a Paul, l’idraulico ghanese che rischia di essere espulso dall’Italia, ad oggi residente nella” Missione Speranza e Carità” di Palermo. Tutti attendono la sentenza del TAR dell’undici giugno stabilirà se Paul rimarrà in Italia o sarà espulso.

Tutti insieme preghiamo per lui, e per i tanti “Paul” che vivono in Italia – è l’invito che fratel Biagio Conte rivolge alla comunità tutta – perché nessuno ponga fine al loro sogno di una vita più umana. Come Paul tanti altri migranti vivono l’identica incertezza sul loro futuro, preghiamo per ottenere una legislazione più umana per questi nostri fratelli e sorelle.»

Aning Paul Yaw, questo il nome all’anagrafe dell’immigrato che vive a Palermo da oramai 10 anni, e che ha ricevuto a fine aprile il decreto di espulsione. Paul ha riparato impianti idraulici abbandonati all’incuria da decenni, ha aiutato tanti fratelli italiani e stranieri che dormivano per strada. Ha riparato i bagni della grande casa che è la Missione, ha vissuto e vive in armonia con tutti.

Adesso un provvedimento vorrebbe espellerlo dall’Italia, così ha spiegato Biagio Conte in una nota lo scorso mese. Da allora, grazie all’intervento di tanti, una vera e propria gara di solidarietà ha dato forza e supporto a Paul nel reagire al Decreto, chiedendo, ed attenendo, con provvedimento d’urgenza la sospensiva dell’atto che, altrimenti, avrebbe dato seguito giorno 26 maggio alla sua espulsione. Paul, difeso dell’avv. Giorgio Bisagna, attende adesso la decisione finale del Tribunale Amministrativo Regionale.

L’invito della Missione che, come sempre, aprirà le porte alla città è per lunedì 3 giugno dalle ore 18.00 alle ore 24.00, presso la Cappella della Misericordia, in via Archirafi 31, per pregare insieme ogni giorno. L’Adorazione si svolgerà tutte le sere, tranne la domenica (Santa Messa alle 18.30 nella Cittadella del Povero e della Speranza in via Decollati 29, nella casa di Preghiera di tutti i popoli).

Molti i soggetti che hanno abbracciato l’iniziativa solidale: Avvocati dei Diritti Umani – ADDUMA Onlus, Alleanza Dovers in Misericordia di RCC Palermo, Associazione Famiglia e Solidarietà Onlus, AssoStampa Sicilia, Consulta della Pace di Palermo, Consulta delle Aggregazioni laicali della diocesi di Palermo, Comunità Exodos, La Comunità Islamica di Bangladesh, Moschea di Palermo, Missione di Speranza e Carità, Ordine dei Giornalisti Sicilia, Federazione Islamica di Sicilia, Parrocchia San Gaetano di Brancaccio, Ucsi Sicilia.

Martedì 11 giugno, in base alla decisione del TAR, conosceremo le reazioni della comunità e la sorte di un uomo che desidera soltanto una nuova occasione ed un futuro stabile.

Di Mauro Faso