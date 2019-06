Sabrina Figuccia (Udc): Amat al collasso? Il Sindaco si riprenda le chiavi del tram e lo faccia guidare al suo capo tram Catania

Sentire l’Assessore Catania parlare di rischio per l’Amat oggi appare come una contraddizione in termini. Ad affermarlo Sabrina Figuccia, consigliere comunale Udc, che prosegue:”ad affossare la partecipata di Via Roccazzo sono state infatti proprio le scelte scellerate di questa amministrazione comunale.

A partire dal tram, già nato su un binario morto. Tutti lo sapevano sin dal suo concepimento, ideato negli anni 90 e maldestramente realizzato dopo moltissimi anni dal sempiterno Orlando, il tram ha smarrito la sua utilità strada facendo, fino al punto di diventare un inutile costo per le precarie casse dell’Amat. Oggi invece di attribuire colpe alla Regione o al governo nazionale, il Sindaco Orlando e l’Assessore Catania sarebbero politicamente più onesti, se si assumessero le proprie responsabilità nei confronti dell’azienda di trasporto pubblico locale, partendo da un contratto di servizio mai veramente rivisitato, per arrivare all’esperimento ztl giocato tutto sulla pelle dei cittadini da un lato e dei lavoratori Amat dall’altro. Se davvero il Sindaco vuole compiere un atto di coraggio prenda in mano le chiavi del tram e lo faccia guidare al suo fido assessore Catania. Lo vedrei bene in divisa di capo tram con tanto di cappellino e paletta in perfetto stile stalinista.

Com. Stam. Ric. Pubbl.