Susinno: “flop Reddito di Cittadinanza” Per 40 euro al mese molti in città pronti a rinunciare. Dall’INPS dicono che non si sa come uscirsene

Palermo: In tanti si sono imbarcati nel provvedimento per la ricerca di un lavoro più che per un sussidio “a gratis”. E la notizia che le prime date disponibili per i colloqui, che portino poi all’eventuale chiamata per un lavoro, che partono dal mese di settembre sta scoraggiando tanti beneficiari – dice Marcello Susinno Consigliere Comunale di sinistra Comune; peraltro gli esigui importi corrisposti, ben lontani dalle 780 euro mensili di cui si era parlato all’inizio, induce tanti a buttare la spugna.

Ma al momento sembrerebbe che non sia attiva una procedura attiva per formalizzare la rinuncia. Dal numero verde dell’INPS 803164 – da me interpellato dice Susinno – fanno sapere che “attualmente non è prevista la rinuncia rinviando alla sede perché non lo sanno come si deve fare”. Al di là della questione legata ai “furbetti” che in questi giorni sono stati scovati a lavorare in nero, dall’ottimo lavoro portato avanti delle forze dell’ordine, dall’anagrafe di Palermo – continua Susinno all’esito di una mia interrogazione – non emerge che in città, a differenza di quanto si sta verificando a Savona dove si registrano dati allarmanti, ci sia stato un boom di cambi di residenza per “scroccare” il reddito di Cittadinanza. Anche il Vice Presidente della Prima Circoscrizione Antonio Nicolao, che da tempo lamenta la mancata apertura dello sportello INPS presso la prima circoscrizione per venire incontro alle esigenze dei cittadini, segnala come anche nella zona del Centro Storico, dove il bisogno sociale è tanto, ci sono tanti nuclei familiari pronti a rinunciare per le esigue somme mensili ricevute.

