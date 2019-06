Consigliere comunale Sangiorgio su dichiarazioni Giarrusso

Le dichiarazioni dell’onorevole Giarusso sono tanto meschine che non meriterebbero nessuna risposta. Come si può minacciare il futuro di migliaia di famiglie per una questione di cui i catanesi non c’entrano assolutamente nulla?

Questa amministrazione comunale ha ereditato una situazione disastrosa eppure con alto senso di responsabilità e abnegazione sta cercando di porvi rimedio. In qualità di capogruppo non vorrei che tutto questo polverone sollevato dai 5 Stelle sia un pretesto per abbandonare Catania al suo destino infausto, d’altronde fino ad oggi c’e stata una fitta interlocuzione tra le parti ma di fatti concreti da parte del Governo ne sono stati realizzati pochi. La città ha bisogno di risposte immediate e non di futili diatribe che nulla hanno a che vedere con i reali problemi di Catania. Il vice Sindaco Bonaccorsi sta dimostrando un grande senso del dovere nel tentativo di far quadrare i conti della città e se ha commesso gesti impropri ne risponderà nelle sede opportune. Sollevare un ulteriore polverone non porta nessun tipo di vantaggio alla città. Probabilmente se invece di Catania ci fossimo trovati a parlare della situazione economica di Roma, i pentastellati si sarebbero comportati in ben altro modo. Nonostante ciò Catania merita rispetto soprattutto da parte di quegli amministratori che siedono a Roma come a Palazzo d’Orleans nel periodo più buio della città.

Com. Stam. Ric. Pubbl.