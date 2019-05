CAS – A18 MECT – Urgenti lavori in corrispondenza Viadotto Bruinetta, pressi svincolo Fiumefreddo, carreggiata monte direzione CT

Autostrada Messina Catania – Lavori di messa in sicurezza in corrispondenza della pila n.2 del viadotto Bruinetta, in area geografica pressi Svincolo Fiumefreddo (carreggiata monte, direzione CT). Istituito un doppio senso di circolazione nella carreggiata lato mare

Sono stati immediatamente avviati i lavori di somma urgenza per la riparazione degli sbalzi, separati da giunto, in prosecuzione della soletta dell’impalcato ed in corrispondenza della pila n. 2 del viadotto <Bruinetta> (in area geografica pressi Svincolo Fiumefreddo) posizionato nella carreggiata monte, direzione CT.

Contestualmente è stato istituito un doppio senso di circolazione (per circa 2,300 km) nella carreggiata lato mare (direzione ME).

A conclusione delle verifiche e approfondimenti strutturali in corso d’opera, gli uffici tecnici del CAS adotteranno tutte le azioni e gli interventi necessari per assicurare, in via operativa, la messa in sicurezza dei luoghi.

In loco segnaletica con indicazione deviazione e lavori.

Ditta esecutrice Di Stefano Autostrasporti srl di Taormina.

Com. Stam.