Trapani: Nomina Organi collegiali

Nel corso di incontro tenutosi presso la Segreteria Generale di questo Comune, presente il Sindaco, in ordine ai contenuti di cui alla “direttiva Cambia-menti” relativa alla Nomina Organi collegiali interni di controllo in seno alla Società partecipate dal Comune di Trapani, si è convenuto, unitamente all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di condividere, sia per le designazioni di competenza dell’Amministrazione che per quelle di competenza dell’Assemblea, il criterio base dell’estrazione a sorte da tenersi in seduta pubblica.

Per quanto attiene gli enti partecipati e/o sottoposti a controllo e vigilanza, si richiede quale requisito di ammissione, l’iscrizione da 5 anni nel registro dei revisori legali ovvero all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Per quanto riguarda le società pubbliche partecipate il requisito richiesto per la carica di Presidente è l’iscrizione da almeno 15 anni nel registro dei revisori legali ovvero all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e di avere svolto due incarichi- non interrotti prima della naturale scadenza- di componente dell’organo collegiale interno ovvero di revisore dei conti presso Società partecipate mentre per i componenti il requisito richiesto è l’iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali ovvero all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e di avere svolto due incarichi- non interrotti prima della naturale scadenza- di componente dell’organo collegiale interno ovvero di revisore dei conti di presso Società partecipate.

Analoghi criteri andranno applicati per le nomine di competenza dell’Assemblea.

Effettuate le superiori modifiche e precisazioni, rimane invariata in ogni altra parte, la “direttiva Cambia-menti” relativa alla Nomina Organi collegiali interni di controllo in seno alla Società partecipate dal Comune di Trapani inviata il 21/01/2019

