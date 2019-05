Spuntone di ferro davanti l’ex scuola , il comitato Romolo Murri chiede di eliminare immediatamente il pericolo

Perché uno spuntone di ferro davanti l’ingresso dell’ex scuola di via Maratona non viene immediatamente eliminato ma, anzi, da quasi un mese resta lì con grosso pericolo per i tutti?

Una domanda che il comitato Romolo Murri, attraverso il suo presidente Enzo Parisi, gira al Sindaco di Catania e all’assessore al ramo. Parliamo dell’ex istituto “Corridoni-Meucci” che oggi fa parte integrante del comando della polizia municipale di Catania. Quando si tratta di garantire l’incolumità dei cittadini non c’è scusa che tenga, anche se Palazzo degli Elefanti è in dissesto.

Parliamo di un intervento di pochi secondi che servirebbe a mettere in sicurezza la scivola per disabili dell’ex plesso della “Corridoni-Meucci” di via Maratona. Un ostacolo che resta in queste condizioni da troppo tempo tra le proteste della gente raccolte dal comitato Romolo Murri. Non si può agire dopo che qualcuno si sia fatto male. Al contrario, serve agire in modo preventivo.

Vincenzo Parisi Presidente Comitato Cittadino “Romolo Murri

