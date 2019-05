Il Freedom Tour Harley-Davidson® fa tappa al motomondiale del Mugello

Milano. Mugello, basta questa parola magica per accendere la passione. Il Freedom Tour marchiato Harley-Davidson ® farà tappa in Italia questo weekend, da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno, presso l’Autodromo del Mugello proprio in concomitanza di uno degli appuntamenti italiani più attesi della stagione: il Motomondiale.

Una presenza ad un evento dal respiro internazionale gestita da Harley-Davidson Italia , con uno stand dedicato di 100 metri e posizionato nelle vicinanze della curva del Correntaio proprio nel cuore del tempio della velocità.

Al Mugello tutti gli appassionati potranno toccare con mano una vasta scelta di modelli Harley-Davidson® come la Street Rod 750cc, gli Sportster Iron 883 e Forty-Eight e i Softail Street Bob, Sport Glide, Fat Bob e FXDR. Oltre a questi modelli sarà messa in mostra la Livewire, la prima motocicletta elettrica prodotta dal marchio di Milwaukee.

Per chi non ha la patente, al Mugello sarà presente anche il Jump-Start, per provare l’emozione di guidare una Harley® Softail FXDR in totale sicurezza e senza muoversi di un centimetro.

Nuovi prodotti in nuovi segmenti del mercato, un accesso più facile e ampio al marchio e un rafforzamento della rete dei concessionari H-D®: questa la filosofia “More Roads to Harley-Davidson”. La LiveWire in arrivo quest’autunno preannuncia un ampio portafoglio di veicoli elettrici a due ruote progettati per affermare l’azienda come leader della mobilità elettrificata nei prossimi anni e ispirare nuovi motociclisti e nuovi modi di guidare la moto. I modelli Streetfighter ed Enduro stradale che arriveranno nel 2020 seguono appieno questa filosofia di ampliamneto verso nuovi segmenti e nuovi clienti.

E per chi non vuole rinunciare allo stile “on the road”, American Crew, brand leader dell’hairstyling maschile, sarà presente in un corner dedicato con alcuni coiffeur specializzati nel taglio e styling di barba e capelli.

