Rapporti internazionali. Orlando incontra l’ambasciatrice britannica in Italia, Jill Morris

Palermo: Incontro istituzionale questo pomeriggio a Palazzo delle Aquile, dove il sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto l’ambasciatrice britannica in Italia, Jill Morris.

Al termine dell’incontro l’Ambasciatrice ha incontrato la stampa parlando dei rapporti con Palermo e la Sicilia anche alla luce della Brexit, degli incontri con la comunità britannica siciliana e dell’avvio a Palermo dei festeggiamenti per il genetliaco della Regina Elisabetta.

“Siamo grati all’Ambasciatrice -ha detto il sindaco Leoluca Orlando – per aver voluto incontrare il mondo imprenditoriale palermitano e siciliano che, come tanti, segue con attenzione le vicende della Brexit che stanno ingenerando alcune incertezze. E’ stata un’occasione per rafforzare le relazioni ed anzi gettare le basi per nuove e proficue collaborazioni. Allo stesso tempo, questo incontro ci ha dato l’opportunità di affrontare più in generale i temi dei rapporti fra la nostra realtà e il Regno Unito, storicamente legati da rapporti culturali e commerciali. Ringrazio ancora l’Ambasciata per aver scelto Palermo per avviare i festeggiamenti in Italia del genetliaco di Sua Maestà la Regina Elisabetta, momento che sappiamo essere particolarmente significativo per tutto il popolo britannico e per tutte le comunità di cittadini britannici nel mondo”.

Com. Stam.