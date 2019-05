Palermo: Polizia Municipale – Campagna “Insieme” (Video)

Stamattina nell’ambito della Campagna “Insieme”, appuntamento tra Polizia Municipale e rappresentanti dell’ASMS (Associazione Siciliana Medullolesi Spinali) per una passeggiata a Mondello, finalizzata alla sensibilizzazione dei cittadini sul tema della mobilità delle persone con disabilità, delle mamme con passeggini e degli anziani.

Da piazza Valdesi allo Stabilimento, con l’intento di preparare la borgata marinara al rispetto delle regole con l’approssimarsi della stagione balneare; durante il percorso, durato circa un’ora, due pattuglie della polizia municipale con autogru al seguito hanno sanzionato con l’utilizzo del palmare tre autovetture e rimosso con autogru due auto.

“È chiaro che non ci interessano i numeri – dichiara il comandante Gabriele Marchese – ma dare sostegno e solidarietà alle persone diversamente abili da un lato e dall’altro lato spronare ad una maggiore attenzione i conducenti al fine di non posteggiare i veicoli nei posti riservati ai disabili e negli scivoli. La scelta di Mondello non è casuale, perché con l’inizio della stagione balneare è bene che si tenga conto delle esigenze delle persone con disabilità, delle mamme con passeggini e degli anziani che hanno diritto a muoversi liberamente”.

Il presidente dell’Associazione Siciliana Medullolesi Spinali Pietro Boncimino commenta: “C’è ancora molto da fare in tal senso per far comprendere ai nostri concittadini che chi si sposta in carrozzina incontra ostacoli insormontabili quando trova una macchina che non gli permette di salire o scendere da un marciapiedi o il posto occupato da veicoli che non ne hanno diritto. In tal senso la campagna condotta con la polizia municipale è molto proficua e ringrazio gli agenti ed il comandante Marchese per la disponibilità”.

Nel primo quadrimestre del 2019 la Polizia Municipale ha sanzionato 7.437 veicoli per sosta negli scivoli, posti H occupati, attraversamenti pedonali e marciapiedi, mentre l’anno scorso per le stesse violazioni sono state comminate 27.122 sanzioni.-

Com. Stam.