Il Sindaco Alberto Di Girolamo ha incontrato stamattina a Palazzo Riccio di Morana il Commissario del Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Trapani, Raimondo Cerami

Nuovo incontro stamani a Palazzo Riccio di Morana a Trapani fra il Commissario del Libero Consorzio dei Comuni della Provincia, Raimondo Cerami e il Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo. Si è trattato di una riunione cordiale nel corso della quale il primo cittadino marsalese ha reiterato al responsabile dell’ex Provincia regionale tutta una serie di specifiche richieste.

Specificatamente il Sindaco Di Girolamo ha chiesto un urgente e ormai non più differibile intervento finalizzato alla sistemazione dei Pontili non praticabili dello Stagnone e del Molo Storico della stessa zona, considerato che a breve avrà inizio la stagione estiva. Sempre per il versante dello Stagnone il Sindaco ha evidenziato lo stato di precarietà in cui versa il litorale con i canneti e le sterpaglie che invadono la sede stradale. Per la sistemazione di questo versante il Sindaco, dopo una apposita relazione dell’Ufficio Tecnico, aveva indirizzato una specifica richiesta al Libero Consorzio. Stessa cosa anche per la manutenzione delle strade e della relativa segnaletica, nonchè per la scerbatura nelle strade che ricadono sotto la giurisdizione dell’ex Provincia. A tal riguardo Di Girolamo ha fatto presente che alcune arterie viarie sono in condizioni precarie. Sempre il Sindaco di Marsala ha dichiarato la propria disponibilità a dare ulteriori aule delle scuole di pertinenza comunale alla ex Provincia qualora si rendessero disponili così per come è avvenuto per quelle di Pastorella per la quale è stata sottoscritta un’apposita convenzione.

Da parte del Commissario Raimondi è stata mostrata piena disponibilità per l’attuazione degli interventi richiesti e di propria competenza.

