SardiniaFormazione, nasce il MarketPlace della formazione “Made in Sardegna”

Cagliari – Prende il via Sardinia Formazione la piattaforma per la distribuzione di formazione di qualità e specialistica al servizio di imprese e professionisti della Sardegna e contemporaneamente utile strumento per far conoscere e valorizzare dentro e fuori dall’isola i migliori prodotti e percorsi formativi opera di docenti professionisti, consulenti e agenzie formative sarde.

La formazione è offerta in tutte le modalità, e-learning , videoconferenza, aula e in house per le aziende e i professionisti dell’Isola e, perché no, anche per il resto d’Italia.

La piattaforma di SardinaiaFormazione è un modo concreto per abbattere Il costo della formazione e renderla più facilmente fruibile a favore dei fabbisogni delle aziende sarde, in particolare le piccole e medie imprese, che potranno utilizzare in modo semplice ed economico la formazione di cui necessitano per espletare obblighi formativi di legge o ottenere il know how per la crescita della propria attività produttiva o commerciale.

La piattaforma di formazione è inoltre uno strumento per facilitare i professionisti per l’espletamento dell’aggiornamento con Crediti Formativi Professionali, nonché la efficace specializzazione e utile accrescimento, in un mondo sempre più competitivo.

Diversi i vantaggi della nuova innovativa piattaforma:

– Formazione e-learning senza costi in tempo e denaro per spostamenti che libera le esigenze formative di scambio e acquisizione di know how dai limiti di spazio e tempo cui siamo quotidianamente sottoposti;

– Formazione in video conferenza, nei casi ove viga l’obbligo di frequenza, circoscritta entro precisi orari e dimensioni numeriche dei discenti, con una formula che rivoluziona il concetto di formazione e lo rende di più immediato accesso per l’utente che potrà seguire un seminario o un convegno senza inutili e costosi spostamenti;

– Formazione frontale, classica in aula o dentro la stessa azienda, quando questa è necessaria o addirittura obbligatoria ;

– SardiniaFormazione inoltre non offrirà solo formazione, ma anche convegni, eventi culturali, seminari specialistici, conferenze e forum, diventando una piazza virtuale dove sarà possibile trovare tutto quel che possa servire per accrescere il saperedi aziende e professionisti, incrementando il proprio capitale di conoscenza;

Tutta la formazione sarà infine tenuta dai più noti docenti e consulenti professionisti e dalle migliori agenzie formative dell’isola.

SardiniaFormazione è una spin off di 626School srl, agenzia formativa in possesso di accreditamento regionale, certificata ISO 9001:2015 da Bureau Veritas, e iscritta all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del MIUR: l’obiettivo è diventare non solo la prima piattaforma e-commerce ma anche il più popolare marketplace sardo della formazione e della consulenza specialistica, per le aziende e i professionisti dell’isola.

Per saperne di più consigliamo di visitare il sito internet www.sardiniaformazione.it.

Com. Stam. Ric. Pubbl.