Sabrina Figuccia: “scuola: dalle mense alla videosorveglianza, passando per la sicurezza. E’ la Giunta dell’ultimo minuto”

“Ormai è diventata una brutta abitudine, quella della Giunta comunale quando c’è di mezzo la scuola: invece di programmare e di prevenire, s’interviene quando ormai il danno è quasi fatto. Proprio un brutto vizio, quello del sindaco e dei suoi assessori, a cominciare da Giovanna Marano”.

Lo afferma Sabrina Figuccia, consigliere comunale di Palermo dell’Udc, che prosegue: “Dopo il pasticcio delle mense comunali, con il servizio rimasto in bilico per alcuni giorni prima di trovare la solita soluzione tampone, adesso arriva il caso della videosorveglianza in 158 scuole cittadine, che tra qualche giorno rischiano di restare in balìa dei vandali perché tra circa un mese scade la convenzione e quindi gli “occhi elettronici” potrebbero diventare ciechi.

Mentre l’assessore al Bilancio afferma che i soldi ci sono, non si capisce perché non ci sia pensato in tempo, invece di arrivare, come sempre accade, all’ultimo minuto. Mi auguro che stavolta, però, non si aspetti l’ultimo secondo per trovare una soluzione ad una vicenda che doveva essere risolta parecchio tempo fa.

E, come se non bastasse, a Mondello gli alunni che frequentano la scuola “Borgese” rischiano lo sfratto perché il loro istituto si trova in un’area nella quale, secondo i cartelli collocati dall’Amministrazione comunale, vi sarebbe la possibilità di “perdita di vite umane e gravi danni agli edifici e alle infrastrutture”. Insomma, sembrerebbe che finora abbiano fatto lezione con il pericolo di ritrovarsi addosso uno dei massi di Monte Pellegrino. Visto che non si riesce a trovare una soluzione, si pensa a chiudere baracca e burattini e trasferire tutti altrove. Dove? Boh…”

