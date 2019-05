La Cassazione. Padre assente condannato a risarcire la figlia

Roma. Per decine di anni, da quando la figlia era nata, si è sempre disinteressato a lei. Adesso, però, è stato condannato a risarcire i danni causati a quella bambina, oggi una donna matura. Negli anni ’70 del secolo scorso un siciliano ha una relazione con una donna, dalla quale è nata una bambina.

Lui l’aveva riconosciuta e le aveva dato pure il suo cognome, ma per quarant’anni, finita la storia d’amore con la madre, si è scordato di lei, della figlia, non vedendola crescere, non accompagnandola a scuola o a danza, non gioendo dei suoi successi scolastici o professionali, non contribuendo economicamente ai mille bisogni di un figlio che cresce e si affaccia alla vita. Finché la bambina, ormai donna matura, non ha deciso di rivolgersi ai giudici, chiedendo al padre – tramite la giustizia – quello che le aveva negato in tutti questi anni. Dopo i primi due gradi di giudizio, il processo è giunto infine a Roma, presso la Corte di cassazione, che ha condannato il padre assente per non avere osservato i suoi obblighi di mantenimento verso la figlia, stabilendo così un risarcimento per la figlia “dimenticata” di quasi 67mila euro per danni morali e patrimoniali, compresa la perdita di chance, perché ella non era riuscita a terminare l’università, anche a causa delle ristrettezze economiche, colmabili anche col contributo paterno, che le avrebbe dato sicuramente maggiori possibilità di carriera. In questo modo i giudici romani hanno confermato la decisione d’appello dei colleghi di Messina. Il padre si è sempre difeso dicendo che c’era comunque la madre che viveva con la figlia e che poteva bene accudirla in tutto. Ma la Cassazione ha al riguardo ribadito che “la responsabilità e gli obblighi derivanti dal rapporto di filiazione (tra cui quello di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli) gravano su entrambi i genitori, non certo solo su quello convivente e, tanto meno, addirittura, solo su quello più ‘attivamente’ presente”.

Ciro Cardinale

CS