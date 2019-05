Elezioni Europee, le riflessioni di Aleandro Romeo sul risultato della Lega

Lega Giovani Sicilia Occidentale ha lavorato duramente per la campagna elettorale del partito, oggi ne raccoglie i frutti attraverso le riflessioni del coordinatore Aleandro Romeo.

“È stato raggiunto un meraviglioso 20,77% in Sicilia, frutto di un duro lavoro da parte dei miei ragazzi nei gazebo e volantinaggio, riuscendo a ricoprire quasi la totalità dei capoluoghi di provincia e dei comuni in provincia di Palermo, Trapani e Agrigento. Sono orgoglioso di questo gruppo che cresce quasi quotidianamente, accogliendo giovani entusiasti di lavorare per noi, per la Lega e per Matteo Salvini”. Si dice contento del risultato il coordinatore di Lega giovani Sicilia occidentale Aleandro Romeo, auspicando un risultato migliore per la prossima volta. “Stiamo già elaborando un sano progetto per la città di Palermo da presentare per le prossime amministrative, i cittadini ci hanno visto, in piazza, raccogliere le firme contro l’attuale amministrazione, per chiederne le dimissioni. Siamo sicuri che con il buon esempio delle amministrazioni leghiste e la costante vicinanza dei nostri rappresentanti, sarà una proposta irrinunciabile, l’elemento fondamentale però saranno i giovani in lista, per ripartire e rifondare una classe dirigente nuova proprio come la gente ci chiede”. Poi si ritorna sul risultato delle europee e non perde tempo per congratularsi con i candidati per i risultati raggiunti: “ho già chiamato qualcuno, ho portato i miei auguri e quelli di tutto il gruppo, non ho ancora terminato il giro di chiamate, ma sono intenzionato a chiamare tutti uno per uno. Adesso con due europarlamentari europei, possiamo contare su un appoggio e un’esperienza maggiore. “

