Bando “A scuola di like” finanzia azioni di rete territoriale per incentivare la tutela dei minori sul web e contrastare i fenomeni illegali nella rete

Fino al prossimo 15 giugno 2019 gli istituti scolastici di tutta Italia possono partecipare alle selezioni di “A scuola di like”, il bando con cui Fondazione Carolina intende finanziare azioni di rete territoriale per incentivare la tutela dei minori sul web e contrastare i fenomeni illegali nella rete.

Fondazione Carolina Onlus è una organizzazione no profit fondata in ricordo di Carolina Picchio. All’età di 14 Carolina si è tolta la vita, sopraffatta dalla violenza di cui è stata vittima sul web; è lei la prima vittima acclarata di cyberbullismo in Italia. Lo scopo dell’attività della Fondazione è quello di sensibilizzare tutta la comunità educante sulle dinamiche del bullismo digitale e sui rischi legati all’utilizzo scorretto e inconsapevole dei nuovi media, per evitare che il triste epilogo della storia di Carolina possa ripetersi. Il bando intende supportare le scuole di tutto il territorio nazionale nella creazione di reti di scopo, per il contrasto al cyberbullismo. Verranno selezionate azioni di sistema e di rete che mettano in collegamento più attori sul territorio, con lo scopo di favorire occasioni di condivisione di buone prassi e di collaborazioni operative, in una logica di rete da costruire intorno ai minori e per loro vantaggio.Il bando è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, situate su tutto il territorio nazionale, che vogliano promuovere, attraverso la creazione di reti, percorsi educativi e di formazione/ sensibilizzazione degli adulti, in partenariato con attori locali impegnati in varia misura nell’educazione dei giovani. I destinatari delle azioni sono:

gli studenti iscritti e frequentanti l’anno scolastico 2019/2020

le famiglie, i docenti, i docenti referenti per il cyberbullismo, il personale ATA, la comunità educante e gli adulti con funzione educativa che la rete di scopo, con la scuola in veste di capofila, saprà raccogliere intorno alla proposta .

​

Le scuole invieranno la loro proposta progettuale usando l’apposito formulario.

Una volta selezionate le proposte progettuali, avrà inizio un percorso di co-progettazione con l’obiettivo di mettere a punto l’idea e declinare operativamente la sua realizzazione; in questa fase sarà garantita la presenza attiva di un referente di Fondazione Carolina Onlus.

Per il bando A scuola di like, edizione 2019, la dotazione finanziaria complessiva è di euro 60.000,00.

Ogni proposta progettuale potrà richiedere a Fondazione Carolina un contributo fino ad un massimo di 20.000 € e dovrà prevedere una quota di cofinanziamento pari al 10 % del valore complessivo di progetto.

Ogni scuola, con la sua rete di scopo può presentare una sola proposta progettuale.

I progetti saranno definitivamente approvati dal consiglio di Amministrazione di Fondazione Carolina entro e non oltre il 30 ottobre 2019;

Il termine per la presentazione delle proposte progettuali è fissato per le ore 12.00 del giorno 15 giugno 2019.

Il termine per la definizione delle proposte progettuali è fissato per le ore 12.00 del giorno 15 ottobre 2019

I progetti approvati dovranno essere completati entro il 30.05.2020.

Com. Stam. fonte Informa Giovani