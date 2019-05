Europee: Giammanco18.455 grazie a chi mi ha sostenuto

Amici 18.455 volte grazie! Grazie a tutti gli amministratori locali, ai veri amici, agli stupendi militanti di Forza Italia che mi hanno sostenuto e hanno creduto in me!

È stata una campagna elettorale a cui non ero preparata, fatta con puro spirito di servizio nei confronti del mio partito per sostenere la candidatura del nostro Presidente Silvio Berlusconi così Gabriella Giammanco, Vice presidente del gruppo Forza Italia al Senato, in una nota su Facebook. Una competizione difficile, piena di ostacoli, combattuta con l’aiuto dei singoli, certamente non con quello dell’apparato di partito. Per questo il mio più sincero ringraziamento va a chi, in questa importante occasione, mi ha dato la sua fiducia e mi ha espresso la sua stima. Molti di voi li ho conosciuti personalmente purtroppo altri no, visti i tempi esigui con cui ho potuto condurre la mia campagna elettorale last minute, e mi è dispiaciuto molto. Grazie di vero cuore a tutti e in particolare a chi, nonostante gli svariati problemi del territorio, nelle nostre Isole ha avuto il coraggio di esprimere liberamente un voto di opinione! conclude.

