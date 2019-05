Cinematografia e professioni correlate. Bando di concorso per l’ammissione alla scuola a Roma e in Abruzzo, Lombardia, Piemonte, Sicilia

La Scuola Nazionale di Cinema del Centro Sperimentale di Cinematografia si propone di individuare, selezionare e formare giovani cineasti che concorrano allo sviluppo dell’arte e della tecnica cinematografica.

I programmi didattici della Scuola Nazionale di Cinema si articolano nell’arco di un triennio e si prefiggono l’obiettivo di una formazione completa degli allievi che coniughi tradizione e innovazione, ricerca e sperimentazione stimolando al massimo grado i processi di collaborazione tra tutte le componenti tecniche e artistiche che concorrono alla creazione, alla conservazione e tutela dell’opera cinematografica e audiovisiva.Il diploma rilasciato dalla Scuola Nazionale di Cinema del Centro Sperimentale di Cinematografia è equipollente alla laurea triennale L-03 (D.A.M.S.).La Sede di Roma indice le selezioni per n. 79 posti.I posti sono così suddivisi:

n. 6 posti per il Corso di Costume

n. 6 posti per il Corso di Fotografia

n. 6 posti per il Corso di Montaggio

n. 8 posti per il Corso di Produzione

n. 9 posti per il Corso di Recitazione donne

n. 9 posti per il Corso di Recitazione uomini

n. 6 posti per il Corso di Regia

n. 8 posti per il Corso di Sceneggiatura

n. 6 posti per il Corso di Scenografia

n. 9 posti per il Corso di Suono

n. 6 posti per il Corso di Visual Effects Supervisor & Producer

La Sede Abruzzo indice le selezioni per 12 posti per il Corso di Reportage.

La Sede Lombardia indice le selezioni per 16 posti per il Corso di Pubblicità e Cinema d’Impresa.

La Sede Piemonte indice le selezioni per 20 posti per il Corso Animazione.

La Sede Sicilia indice le selezioni per 12 posti per il Corso di Regia del Documentario.

Per ogni corso i posti sono da intendersi fino al massimo del numero indicato.

È possibile presentare domanda di selezione per più corsi, anche di sedi diverse.

Il costo annuo per la frequenza dei corsi ordinari triennali è stabilito, per tutte le sedi, in € 2.500,00 (euro duemilacinquecento).

Segnaliamo che è in procinto di essere attivata la nuova sede distaccata di Lecce, dove si terrà il corso triennale ordinario di Conservazione e management dell’audiovisivo. Il relativo bando di selezione sarà indetto successivamente al completamento delle opere di ristrutturazione della sede stessa, presumibilmente entro la prossima estate.

Raccomandiamo di leggere attentamente i requisiti e le modalità di ammissione specificati nell’apposita area dedicata del sito del CSC, in quanto variano per ogni singola procedura di ammissione.

Ogni domanda di ammissione sarà valida solo se inviata per via telematica, a partire dal 30 maggio 2019, e pervenuta entro e non oltre il 16 luglio 2019 alle ore 12.00.

