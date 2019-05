Mondodelvino inaugura Wine Experience a Priocca: grande successo di pubblico all’apertura del nuovo spazio di approfondimento sull’universo del vino

Aperto a Priocca, l’avveniristico percorso interattivo ed esperienziale sulla cultura del vino. Produttori, giornalisti e operatori di fama internazionale a confronto sul tema della “bellezza oltre il gusto” Grande successo di pubblico all’inaugurazione di Wine Experience by Mondodelvino

Oltre 1000 visitatori, tra wine-lovers, operatori del settore, giornalisti e molti curiosi, hanno “battezzato” Wine Experience by Mondodelvinol’avveniristico percorso interattivo ed esperienziale di cultura del vino inaugurato oggi nelle cantine del gruppo vinicolo a Priocca. Al mattino, esperti, produttori, giornalisti e operatori di fama internazionale hanno animato un intenso dibattito nel Wine Talk intitolato Il valore della bellezza oltre il gusto Priocca – Grande successo di pubblico all’apertura di Wine Experience by Mondodelvino l’avveniristico percorso interattivo ed esperienziale di cultura del vino inaugurato oggi nelle cantine del gruppo vinicolo a Priocca, dal fondatore dell’azienda Alfeo Martini e dal Sindaco di Priocca, Marco Perosino.Nel cuore di una delle aree vinicole piemontesi più famose al mondo, il Roero, riconosciuto dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità”, oltre un migliaio di visitatori tra wine-lovers, operatori del settore, giornalisti e molti curiosi, hanno “battezzato” una originale installazione multimediale, studiata per guidare il consumatore alla scoperta del complesso e affascinante universo del vino attraverso i cinque sensi con una full immersion tra storia, territori, vitigni, tecniche produttive, profumi, sapori e abbinamenti.“Nel week-end di Cantine Aperte abbiamo voluto offrire all’enoturista ed al semplice curioso un’occasione particolare per scoprire l’universo del vino andando oltre la bellezza dei territori viticoli – ha spiegato Marco Martini, CEO di Mondodelvino SpA – esplorando, attraverso l’ausilio delle moderne tecnologie digitali e multimediali, la storia millenaria, la ricchezza di biodiversità offerta dai vitigni, le curiosità nascoste nel suo lungo e articolato processo produttivo e nei segreti della degustazione e dell’abbinamento a tavola, in un percorso esperienziale unico nel nostro Paese. Il nostro investimento – ha proseguito Martini – si vuole proporre come meta privilegiata nei circuiti turistici del Roero, Langhe, Asti e Monferrato per accompagnare tutti, turisti e appassionati, italiani e stranieri, in un lungo e affascinante viaggio attraverso la cultura vitivinicola nel contesto di uno tra i paesaggi vitati più belli del mondo”.Bellezza che, nella sue varie declinazioni dall’arte al turismo, dalla cucina al paesaggio, dalla letteratura alla comunicazione, dal vino ai territori è stato il tema del wine talk intitolato “Il valore della bellezza oltre il gusto” dedicato ad una riflessione sul “bello oltre il buono”, coordinato da Federico Quaranta, conduttore radiofonico e televisivo. I relatori, Mario Fregoni (Presidente onorario dell’Organizzazione Internazionale della vite e del vino) e Maria Elena Rossi (Direttore Marketing e Promozione presso Ente Nazionale Italiano del Turismo), hanno approfondito sotto diverse angolazioni la bellezza dei paesaggi viticoli anche come elementto di attrazione turistica; Paolo Massobrio (giornalista e autore de “Il Golosario”) e Umberto Gambino(Caposervizio TG2 e ideatore di wining.it) hanno trattato gli aspetti di comunicazione del tema tra letteratura e nuovi social; Luciano Tona(Promotion Manager Team Italia, Direttore Accademia Bocuse D’Or Italia) e Michele Coppola (Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici, Direttore Gallerie d’Italia, Intesa Sanpaolo) hanno approfondito una riflessione del bello tra cucina e promozione culturale, mentre Riccardo Cotarella (Presidente di Assoenologi) ha condiviso con Ernesto Abbona (presidente di Unione Italiana Vini) e il produttore Angelo Gaja l’importanza della bellezza nella valorizzaione della cultura e dei territori del vino.Domani, la Wine Experience by Mondodelvino continua il suo primo week end di apertura (dalle ore 10:00 alle 20:00) e, dalle prenotazioni, si annuncia un nuovo successo. Per info e prenotazioni +39 0173 248307 we@mondodelvino.comMondodelvino Spa è la holding di un gruppo di cantine che si posiziona tra le prime 20 aziende vinicole d’Italia per vendite. Le cantine del gruppo si contraddistinguono per i vini di elevata qualità e pregio, per l’attenzione che dedicano ai territori e per gli stabilimenti all’avanguardia in termini di innovazione e sostenibiità. Fanno parte del Gruppo Mondodelvino SpA diverse cantine presenti sul territorio italiano: Piemonte, MGM Srl a Priocca con l’affinamento e la produzione di vini classici Piemontesi, Cuvage Srl ad Acqui Terme con la produzione di Bollicine Piemontesi, Sicilia Barone Montalto SpA, uno dei principali marchi di vini fini Siciliani e Romagna Poderi dal Nespoli Srl: Sangiovese di qualità e vini bianchi innovativi.

