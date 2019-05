Sicilia Outlet Village sponsor di Palermo capitale della scherma

Sicilia Outlet Village è lieto di annunciare la sua partnership con i Campionati Italiani Assoluti e Paralimpici Palermo 2019, in programma a Palermo dal 6 – 9 GIUGNO 2019.

Sabato 25 maggio inoltre Sicilia Outlet Village ha messo a disposizione i suoi eleganti e raffinati spazi e la sua expertise nell’accoglienza, ospitando la conferenza stampa relativa alla manifestazione. Per l’occasione era presente anche la plurimedagliata campionessa olimpica, orgoglio italiano, Valentina Vezzali.

“Siamo felici di collaborare con Federscherma e abbiamo subito accolto con entusiasmo la proposta di sponsorizzazione nei confronti dei campionati italiani assoluti e paralimpici di scherma di Palermo. Ciò conferma il nostro attaccamento ai valori sani dello sport e al territorio che da anni promuoviamo e salvaguardiamo. È un onore per noi poter ospitare Valentina Vezzali, orgoglio italiano nel mondo”. Nicola Sanfilippo – Presidente Sicilia Outlet Village

“Essere madrina e testimonial dei campionati italiani assoluti e paralimpici di scherma di Palermo è per me un ruolo particolare. I Campionati Italiani Assoluti sono l’appuntamento nazionale più importante della scherma italiana e spesso sono anche riproposizioni di sfide olimpiche o iridate. Li ho vissuti per tanti anni da atleta, poi anche come accompagnatrice delle squadre delle Fiamme Oro, il mio gruppo sportivo, e dal 2016 anche come consigliere federale. A Palermo sono stata chiamata ad essere testimonial, che mi piace interpretare come un ruolo che ha l’obiettivo di veicolare le emozioni che si vivranno in pedana e soprattutto di coinvolgere quante più persone possibili. Per me, lo ammetto, è un onore e spero davvero che le tantissime persone che ho incontrato e che ancora sto incontrando in questi giorni a Palermo, vengano ad assistere ai Campionati Italiani, affinché possano vivere le emozioni che lo sport, e la scherma in particolare, trasmettono. In più questa non è un’edizione tricolore qualunque. E’ l’edizione numero 100 che cade nel 110mo anno di vita della Federazione Italiana Scherma, che celebreremo proprio a Palermo con una serie di iniziative. Su tutte l’esposizione delle medaglie d’oro olimpiche vinte dalla scherma italiana nella storia dei Giochi Olimpici e Paralimpici, che sarà accolta a palazzo dei Normanni” Valentina Vezzali Sicilia Outlet Village dimostra ancora una volta la vicinanza al proprio territorio e la propria attitudine a sostenere progetti che vanno oltre l’aspetto puramente commerciale. Nel corso degli anni Sicilia Outlet Village si è infatti dimostrato un player fondamentale, sponsorizzando eventi, festival, manifestazioni culturali, interventi di ristrutturazione a carico di bellezze del territorio, etc.

Nel corso dell’estate 2019, ma non solo, i siciliani e i tanti turisti che affollano l’isola potranno godere e visitare diverse realtà supportate da Sicilia Outlet Village tra cui Radicepura Garden Festival all’interno del quale troveranno un giardino tenuto a battesimo proprio dal Village, l’antica dimora patrizia Villa del Casale tornata a risplendere grazie alla sponsorship di Sicilia Outlet Village, etc.

Sicilia Outlet Village sarà inoltre tra gli sponsor degli Internazionali Femminili di Palermo in programma dal 20 al 28 luglio

