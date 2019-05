Il SINALP Sicilia contestato da un comunicato stampa proveniente dall’Istituto Zootecnico

Giorno 17 Maggio 2019 è stato pubblicato sul quotidiano on line L’Ora un comunicato formulato dalla dirigenza dell’ISZS, per come riportato nel titolo dell’articolo, con il quale si contestava quanto ribadito da un nostro comunicato pubblicato pochi giorni prima sempre sul quotidiano on line L’Ora.

Ci rendiamo conto che la ns. organizzazione sindacale è entrata all’interno dell’istituto, con l’adesione della maggioranza dei lavoratori dipendenti, stravolgendo probabilmente il “quieto vivere” che si era stratificato nel tempo e che ha causato la ribellione della maggioranza dei lavoratori che si sono sentiti “traditi ed abbandonati” dall’Istituto stesso e dalla Regione Siciliana.

Oltre alle diverse problematiche riscontrate all’interno dell’Azienda, il fattore che alla maggioranza dei dipendenti crea attualmente maggior tensione è l’essere trattati come “figli di un Dio minore” rispetto ai colleghi di altre amministrazioni regionali.

Attualmente i lavoratori sono retribuiti secondo quanto previsto dal Contratto Nazionale Allevatori, che risulta essere un contratto collettivo di natura privatistica applicato a dipendenti di un ente pubblico quale è la Regione Siciliana.

Il mandato che la totalità dei lavoratori, iscritti al Sinalp, ci ha dato è stato quello di verificare e chiedere l’applicazione anche a loro del CCRL che attualmente viene applicato a tutte le amministrazioni della Regione Siciliana.

Dopo aver analizzato il problema con l’ufficio legale del sindacato ed avendone ritenuto valide le aspettative dei lavoratori il Sinalp ha chiesto di incontrare la dirigenza dell’istituto affinchè con un serio e leale confronto si potesse applicare il CCRL.

Purtroppo i nostri tentativi di dialogo e confronto sui fatti, forti anche di passate situazioni analoghe come per i lavoratori del CAS (Consorzio Autostrade Siciliane) e per i lavoratori dell’Istituto Incremento Ippico di Catania dove viene regolarmente applicato il CCRL, sono andati disattesi ed anzi abbiamo percepito, ci auguriamo erroneamente, una notevole intransigenza nei nostri confronti.

Questo ha costretto diversi nostri iscritti ad agire legalmente in difesa dei loro diritti negati.

L’Avv. Umberto Bellomare, in qualità anche di legale convenzionato con la nostra organizzazione sindacale, ha immediatamente dato il via all’azione giudiziaria che ha già visto esperire due udienze che di fatto, ribadiamo, certificano valide le istanze dei lavoratori, forti anche della Comunicazione dell’ARAN Sicilia del 12/01/2018 prot. n. PG/2018/30 sulla applicabilità del CCRL allo Zootecnico e della Delibera n. 03 del 23/01/2018 dello stesso Zootecnico con la quale si prende atto della Comunicazione ARAN e “si trasmette il presente atto deliberativo all’Assessorato Regionale dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per la relativa approvazione”

Forti di tutto quanto detto ribadiamo, per l’ennesima volta, la nostra inalterata disponibilità ad incontrare la direzione dello Zootecnico affinchè si possa ragionare senza alcun preconcetto sul dovuto transito contrattuale dei lavoratori.

Infine si ricorda che anche altre sigle sindacali, presumibilimente visto l’andamento favorevole ai lavoratori della nostra iniziativa, hanno iniziato ad occuparsi del transito dei lavoratori verso il CCRL e stanno lavorando ad una loro proposta di tabella comparativa.

Tutto quanto era dovuto per maggior chiarezza verso chi legge ed i lavoratori interessati, affinchè si possa certificare la correttezza del lavoro svolto dal Sinalp per l’ottenimento del CCRL.

Rispettosi dei ruoli che ogni attore della vicenda in questione svolge non ci scandalizziamo della difesa messa in atto dall’Istituto Zootecnico che si stà opponendo alla nostra tesi che difende il diritto del lavoratore all’applicazione del CCRL e rimandiamo quindi al mittente quanto riportato nel comunicato pubblicato sull’Ora del 17/05/2019.

La Segreteria Regionale Sinalp L’RSU dell’Istituto

Dr. Andrea Monteleone Arch. Antonio Aserio

Com. Stam.