Palermo: Polizia Municipale.- Info viabilità sabato 25 e domenica 26 maggio

La Polizia Municipale informa degli eventi previsti per sabato 25 e domenica 26 maggio: sabato apre i battenti la 68a edizione della Fiera Campionaria del Mediterraneo che rimarrà aperta al pubblico fino a domenica 9 giugno, mentre domenica 26 maggio sono previsti tre eventi, uno ciclistico che partirà dal Parco Uditore, un’altro motociclistico da Brancaccio fino al Santuario di Monte Pellegrino ed una manifestazione sportiva che si svolgerà lungo i vialetti e percorsi interni del Parco della Favorita.

Sabato 25 maggio

Ore 16 Fiera Campionaria del Mediterraneo O.D. 783/2005

istituzione del senso unico di marcia in piazza Generale Cascino (tra via Sadat e via Rabin) e via Martin Luther King (tra via Rabin e via Sadat)

Divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta o-24 per tutti i veicoli con massa superiore a 3,5 t in via Sadat, piazza Generale Cascino e Martin Luther King

Divieti di sosta in via Sadat :

0-24 tra il civico 15 ed i civ. 20;

dalle ore 10 alle ore 24 istituzione di 5 posti riservati alle autovetture al servizio dei disabili muniti di contrassegno tra il civ. 13 e la via Cirrincione (lato sinistro del senso di marcia) e tratto compreso tra la fermata Amat di fronte il civ. 13;

dalle ore 8 alle ore 24 sosta a pettine riservata a ciclomotori e motocicli tra il civ 158 e la fermata Amat sia sul lato destro nel senso di marcia sia in corrispondenza del lato opposto, sino a prima del civ .13

Divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta 0-24 nella stradella d’accesso all’ingresso principale (lato via Imperatore Federico)

Domenica 26 maggio

ore 9:30 Piazzale Einstein

Concentramento al Parco Uditore per partenza alle ore 10,30 secondo il seguente percorso: “Parco Uditore piazza Einstein, via L. Da Vinci, via Uditore, via G.B. Tiepolo, via Bemini, viale Michelangelo, rotonda viale Regione Siciliana N.O., via G. D’Arezzo, via P.pe di Palagonia, via P.pe di Paternò, via. Piemonte, viale Campania, viale Brigata Verona, piazza,Vittorio Veneto, via della Libertà,via Notarbartolo, via, Terrasanta, via G. Cusmano, piazza Virgilio, via B. Latini, piazza G. Amendola, via Houel, via Goethe, via N. Turrisi, via S. Balsano, via Volturno, piazza Verdi (pausa), via Cavour, piazza XIII vittime, via F. Crispi, via Piano dell’Ucciardone (inversione), via Archimede, via Pier delle Vigne, via E, Albanese, via Pasquale Calvi, via Generale C. A. Dalla Chiesa, via M.se di Villabianca, via M.se di Roccaforte, piazza Don Bosco, via Generale A. Dr Giorgio, viale Lazio, viale Campania,viale Einilia (inversione), viale Campania angolo viale Lazio (pausa), viale Lazio, rotonda viale Regione Siciliana N.O., viale Regione Siciliana N.O., piazza Einstein arrivo Parco Uditore. “

Ore 11:00 Motoraduno da Brancaccio a Falde per Santuario (fine prevista ore 13:00)

percorso da via Filippo Pecoraino per le vie Salvatore Corleone, Prospero Favier, Filippo Pecoraino, Giuseppe Cirrincione, Emiro Giafar,Armando Diaz, .Messina Marine, Ponte Di Mare, Foro Umberto, Cala, Francesco Crispi, Piano all’Ucciardone, Monte Pellegrino, Isaac Rabin,largo Antonio Sellerio, Pietro Bonanno, Santuario Monte Pellegrino sosta per benedizione caschi.-

