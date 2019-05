Fridays for future. Sinistra Comune aderisce allo sciopero globale contro i cambiamenti climatici previsto domani 24 maggio

Palermo – In occasione del secondo sciopero globale per i cambiamenti climatici, che si svolgerà domani 24 maggio, Sinistra Comune formulerà una mozione per chiedere al Sindaco di dichiarare lo stato di emergenza climatica.

Una mozione dello stesso tenore è stata già approvata a Milano. “Abbiamo raccolto l’appello lanciato dalla Rete degli Studenti Medi. Anche secondo noi è necessario infatti riconoscere nella lotta ai cambiamenti climatici e alle relative conseguenze un ruolo di massima priorità all’interno dell’agenda politica, auspicando la convergenza su questi temi di tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale – dicono i consiglieri di Sinistra Comune: Barbara Evola, Fausto Melluso, Katia Orlando e Marcelo Susinno -. Si devono porre in essere iniziative che contribuiscano a ridurre le emissioni inquinanti, costruire resilienza e ridurre la vulnerabilità agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, promuovendo la cooperazione regionale e internazionale. Chiederemo inoltre – concludono I consiglieri di SC – che al più presto venga convocata una seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Palermo, aperta a tutte e tutti, per avviare un confronto su ambiente e sostenibilità tra le istituzioni ed i cittadini. Per questo, venerdì 24 maggio saremo insieme a studenti, attivisti, ed esperti che manifesteranno per l’ambiente e la sostenibilità in 130 città italiane e in più di 110 nazioni nel mondo.

Com. Stam.