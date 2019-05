Chiusura campagna elettorale candidato Alberto Lombardo

Presso la Sala Teatro Valdese a Palermo si è conclusa, alla presenza del Segretario Regionale Alessandro D’Alessandro e del Segretario Regionale FGC Giorgio La Spina, la Campagna Elettorale del candidato del Partito Comunista Alberto Lombardo, nella circoscrizione Isole (Sicilia-Sardegna), per le prossime elezioni europee del 26 maggio 2019.

Il Partito Comunista si è presentato a questa competizione col simbolo composito che al suo interno ha il riferimento dell’Iniziativa dei Partiti Comunisti e Operai d’Europa, e del Partito Comunista di Grecia (KKE) già presente al Parlamento europeo.

La lista del Partito Comunista è presente in queste elezioni, in tutto il territorio siciliano, così come nel resto d’Italia, con un chiaro programma di rottura con l’Unione Europea, l’Euro e la NATO.

L’impegno è quello di sostenere le lotte e il protagonismo dei lavoratori nella prospettiva di abbattimento della società capitalista, denunciare la natura antipopolare dell’UE e accumulare forze nella direzione della costruzione di una società socialista.

DICHIARAZIONI

“L’unica difesa per i diritti e il potere d’acquisto dei lavoratori, delle donne e dei giovani è un forte Partito Comunista. La causa del disastro in cui è precipitata la nostra terra si chiama capitalismo e l’unica soluzione no è avere un padrone italiano o straniero ma non avere più il padrone e affidare le aziende e il potere di tutta la società ai lavoratori. Questo si chiama Socialismo“. Alberto Lombardo candidato Partito Comunista

“Il voto al Partito Comunista è per la difesa dei diritti dei lavoratori, per combattere lo sfruttamento sui luoghi di lavoro, il diritto alla casa, alla salute, all’istruzione, contro la disoccupazione, la precarietà e la guerra tra i poveri“. Alessandro D’Alessandro Segretario Regionale

“Esattamente come per le elezioni universitarie che abbiamo appena sostenuto questa campagna serve a costruire uno strumento di lotta, di riscatto e protagonismo, per costruire una società fatta per noi: il Socialismo“. Giorgio La Spina Segretario Regionale FGC

