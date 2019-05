Riparte DENUNCIALO, la campagna di sensibilizzazione a favore di tutte le persone che subiscono violenza

Il 24 maggio al JAILBREAK Live Club di Roma un concerto evento di Andrea Febo, coautore del brano: ‘NON CI AVETE FATTO NIENTE’ vincitore del Festival di San Remo 2018.

I successi di Andrea non si fermano e quest’anno con il videoclip DENUNCIALO, brano scritto appositamente per la campagna e prodotto da Massimo Castracane, vince quest’anno, sempre a San Remo, il SANREMO VIDEOCLIP AWORD.

Il concerto del 24 è occasione giusta per festeggiare insieme anche questo successo.

Sul palco molti ospiti musicali e non si avvicendano uniti per combattere insieme questa piaga sociale. Una donna su tre in Italia subisce violenza e il 92% di queste non lo denuncia.

Circa 12 milioni di donne sono sotto attacco… ma i numeri non si fermano qui.

A queste vanno aggiunti i 4 milioni di uomini e un numero imprecisato di bambini e anziani.

DENUNCIALO continua il suo percorso e riparte proprio con la musica e con il Jailbreak live club, storica vetrina romana da cui sono partiti tantissime star della musica rock e non solo.

Musica come volano per attivare la forza per trovare il coraggio della denuncia e… la speranza… tutto intorno a noi è meraviglioso e vale la pena viverlo con serenità, ricominciando con una vita nuova.

2 i momenti chiave del c concerto.

L’anteprima nazione del nuovo brano in uscita di Andrea Febo feat Piotta – RIVOLUZIONE OFF LINE – il cui videoclip è in produzione questi giorni e l’esecuzione del brano MERAVIGLIOSO di Domenico Modugno – una nuova versione rock interpretata da ospiti a sorpresa.

In apertura Nicky Wells e la sua musica. Il Jailbreak vi aspetta dalle ore 20.00.

Francesca Proietti Cosimi

Nicky Wells bio

Com. Stam.