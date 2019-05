Il paese sardo senza un candidato sindaco

C’è un paese sardo in cui nessuno pare voglia fare il sindaco. E’ Austis, comune di ottocento anime vicino Nuoro, dove per la quinta volta nessuno si candida per ricoprire il ruolo di primo cittadino.

Siamo al centro della Sardegna e per le elezioni comunali indette per il 16 giugno nessuno ha presentato una lista di candidati e così per l’ennesiva volta – la quinta, per la precisione, dal 2015 – le elezioni amministrative salteranno e sarà inviato l’ennesimo commissario prefittizio. Il servizio di primo cittadino in questo piccolo paese dell’entroterra nuorese si conferma sempre più “di frontiera”. Poche le risorse economiche, i servizi sono al limite, il territorio è vasto e la popolazione è anziana, che vive di sussidi e pensioni e che va rarefacendosi sempre più. Ma pare i “casi Austis” non sia del tutto rari in terra sarda.

Ciro Cardinale

Com. Stam.