Gaetano Armao incontra Paolo Battaglia La Terra Borgese

Gaetano Armao e Paolo Battaglia La Terra Borgese si incontrano: illustri siciliani, benefattori della cultura, della nazione e della civiltà

La Sicilia è stata in ogni tempo terra fertile d’ingegni e di uomini illustri in ogni campo dell’attività umana. A qualunque branca del sapere e dell’arte ci si rivolga, ripercorrendo la storia e i momenti salienti della civiltà europea, si troveranno nomi di Siciliani il cui significato e valore non è soltanto regionale o nazionale, ma addirittura universale.

Galeotto un incontro pubblico del 20 Maggio ultimo scorso per l’incontro con Gaetano Armao, avvocato e docente universitario, attualmente Vicepresidente della Regione siciliana e già Assessore Regionale beni culturali e dell’identità siciliana – precisa Paolo Battaglia La Terra Borgese. Il critico d’arte di Armao apprezza la figura interessantissima impegnata anche nella riduzione della spesa pubblica e in interventi per favorire sia gli investimenti delle imprese nel territorio che la trasparenza della Regione Siciliana sul web; ma più di qualsiasi discorso eloquente, è in primis l’amore e la passione della bellezza in termini artistici e del patrimonio culturale che accomuna i due personaggi.

“Oggi la Sicilia non è propriamente, nel suo insieme, un paese moderno e progredito – afferma il critico d’arte Paolo Battaglia La Terra Borgese (nato in Sicilia – ndr) – e c’è necessità di uomini particolarmente capaci e dotati di cultura come l’assessore Gaetano Armao, perché se per le sue bellezze naturali e le ricchezze artistiche e archeologiche la Sicilia appare come una terra ideale, quando si considerano le sue condizioni economiche il quadro è ben diverso. E la Sicilia infatti, come il mezzogiorno tutto, del resto, è oggi un grosso problema nazionale da risolvere nell’interesse, non solo dell’isola ma di tutta l’Europa. E perciò è utile e corre l’obbligo di ricordare che dal Febbraio 2010 ad Armao si riconosce il merito indiscusso, da assessore regionale per i Beni Culturali e l’Identità Siciliana, di avere avviato una vantaggiosa collaborazione programmatica a lungo termine con il Getty Museum di Los Angeles e con il Cleveland Museum of Art, anche questo statunitense, dando avvio alla realizzazione di un vasto e ricco proposito di scambi, a favore della crescita, del turismo e a dimostrazione che la Sicilia e i siciliani sono una terra e un popolo sorprendenti e multiformi. Ma ricordiamoci bene che l’isola per progredire ha bisogno della buona volontà e dell’intelligenza di cui dispone. Il domani della Sicilia esprima il segno della nostra potenza – ha concluso Paolo Battaglia La Terra Borgese”.

