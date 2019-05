Europee, l’appello di Figuccia a FI: “moderate i toni”

“Capisco che sia naturale che in campagna elettorale i toni si scaldino però voglio dire una cosa che non avrei mai immaginato di dover dire proprio io – a dirlo è Vincenzo Figuccia deputato dell’Udc all’Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia che prosegue – abbassiamo i toni.

Lo dico al collega Milazzo, lo dico a tutti i candidati ciascuno dei quali ha la propria storia di cui essere orgoglioso. Questa competizione – – prosegue il parlamentare – rischia di trasformarsi in uno scontro che qualcuno interpreta come scontro tra bande. Altri ne sono certo invece, hanno chiaro che si tratti della visione di un impegno in Europa, un’Europa che va cambiata e che deve occuparsi della Sicilia come in questi anni poco si è fatto: lavoro, infrastrutture, sviluppo di una terra che potrebbe essere vissuta come California d’Europa. In realtà non fa onore a nessuno l’utilizzo di certe posizioni e l’atteggiamento di sfida, di scontro gli uni contro gli altri. Sento seriamente il dovere di fare questo appello a tutti i candidati ma soprattutto sento il dovere di farlo, pensando alla lista di Forza Italia. Atteggiamenti litigiosi – conclude – non fanno altro che rafforzare i nostri veri nemici: il populismo e l’avanzata dei Cinque Stelle da una parte e il radicalismo di certe sinistre dall’altra”.

