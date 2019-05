Nell’anniversario della strage di Capaci, il Comitato 25 Aprile di Termini Imerese invita tutti i cittadini a partecipare alla manifestazione che si terrà giovedì 23 maggio, alle ore 17.30, in piazza Sant’Antonio (angolo via Falcone e Borsellino).

La mafia, ieri come oggi, si combatte con buone norme, mezzi adeguati, una magistratura indipendente e soggetta solo alla legge. Ma si combatte anche realizzando condizioni di uguaglianza e parità di diritti fra gli esseri umani ed educando i giovani al pensiero critico.

Per questo riteniamo inscindibili questi principii, sanciti dalla nostra Costituzione:

– l’autonomia e indipendenza della Magistratura, condizione necessaria per l’affermazione della legalità. (“Art. 101. La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge”);

– l’uguaglianza dei cittadini, presupposto di ogni democrazia e antidoto contro le mafie, che sulle diseguaglianze e sui diritti negati prosperano (“Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignita`sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”);

– la diffusione della cultura e la libertà di insegnamento, requisito necessario perché la scuola formi cittadini anch’essi liberi e dotati di spirito critico (“Art. 33. L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”).

Ed è per questo che, ricordando i magistrati e i poliziotti caduti nella strage di Capaci e tutte le vittime innocenti della violenza mafiosa, ribadiamo la massima solidarietà a tutti coloro, insegnanti e non, che stanno subendo attacchi alla libertà di insegnamento e di espressione. I principi costituzionali su cui è fondata la Repubblica non consentono che istituzioni e apparati dello Stato siano impegnati nella tutela di ruoli e posizioni politiche di parte, anziché nella difesa dei diritti dei cittadini e del libero confronto democratico.

Ed è per questo, infine, che torniamo a esprimere la nostra preoccupazione per i segnali inquietanti che, in Italia e in tutta l’Europa, arrivano da movimenti xenofobi, razzisti e violenti quando non esplicitamente neofascisti. I movimenti neofascisti vanno sciolti, non incoraggiati (Art.XII Disposizioni transitorie e speciali: “E`vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”).

Insieme contro le mafie, contro il razzismo, il fascismo e l’intolleranza, per la piena attuazione dei principi costituziona

Comitato 25 aprile di Termini Imerese

Com. Stam.