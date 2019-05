Scaduta la convenzione con Radio radicale

Roma. La convenzione con Radio radicale per la trasmissione in diretta dei dibattiti parlamentari è scaduta e non verrà prorogata.

Tutti gli emendamenti proposti in Parlamento per salvare l’emittente sono stati infatti bocciati, nonostante la Lega ha più volte detto di volere salvare Radio radicale, come del resto il vicepremier Luigi Di Maio. Ma finora a tali apertura non è seguito nulla di concreto. Così la strada per la nota emittente radiofonica appare segnata. Per il forzista Renato Brunetta: “È inaccettabile che venga messa a tacere la libertà di informazione. Difendiamo la democrazia, salviamo Radio radicale”, mentre Nicola Zingaretti dice: “È un altro segnale delle cose brutte che accadono nel nostro paese”. Il direttore della radio, Alessio Falconio, ha già annunciato che, senza una proroga, da giugno gli stipendi non potranno essere pagati.

Ciro Cardinale

CS