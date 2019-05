Rogo nella sede del comando della polizia locale di Mirandola, in provincia di Modena.Grave il bilancio con due anziane donne decedute e numerosi feriti e intossicati.

Arrestato giovane Nordafricano“In merito al grave episodio avvenuto la notte scorsa a Mirandola che ha per ora portato all’arresto di un giovane nordafricano sospettato di esserne il responsabile, trovo sconcertante che il ministro dell’interno Salvini e il M5S strumentalizzino ancora una volta vicende drammatiche ai fini elettorali, lanciandosi accuse reciproche e non chiarendo invece- quali responsabili del Governo- come mai chiunque -al di là del colore della pelle e non appartenente peraltro alla criminalità organizzata – possa con facilità e in modo indisturbato penetrare e appiccare il fuoco all’interno di un comando di polizia di una piccola ma importante città come Mirandola.

Il Viminale e il governo nella sua interezza dovrebbero invece interrogarsi in prima persona se simili episodi potrebbero essere prevenuti e sventati attraverso la presenza H24 di personale della polizia locale, come doverosamente dovrebbe accadere in ogni comando di polizia. E questo purtroppo non avviene sia a causa dei forti tagli al bilancio degli enti locali, sia a causa di un’insufficiente politica di controllo del territorio.

Dichiarazione della ex Presidente della Camera, Irene Pivetti, candidata capolista con Berlusconi nella circoscrizione Nord-Est.

Com. Stam.