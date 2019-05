In ognuno dei Comuni italiani c’è una Meraviglia da scoprire, vivere e gustare. Facci conoscere la tua. Rinnovato l’impegno di “Meraviglia Italiana”

Nel 2011, in seguito alle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia, con il patrocinio della Camera dei Deputati, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro della Gioventù e Ministro del Turismo, Ministero dei Beni e Attività Culturali, oltre a quello di numerose Regioni ed enti locali, nasce il progetto di Meraviglia Italiana.

L‘obiettivo era e resta quello di far scoprire le ricchezze nascoste del nostro Paese, destinando il progetto, oltre che alle giovani generazioni, a tutti coloro che desiderano fare un tuffo nella storia e nelle bellezze di questo Paese.

Il “bollino” di Meraviglia Italiana certifica la bellezza e l’unicità di quello che possediamo in Italia, favorendone la riscoperta e pubblicizzando così l’Italia sia a livello nazionale che internazionale.Cinque nuove sezioni per catalogare, al meglio, tutto il patrimonio italiano con la grande novità delle eccellenze enogastronomiche:PAESAGGI E PUNTI PANORAMICI: Lo scorcio o la vallata, come anche la montagna e la vista sul mare o sulle rocce, tutto quello che comprende elementi naturali o artificiali.SITI CULTURALI: È un insieme articolato di beni culturali presenti tutti nello stesso posto e che caratterizzano in maniera univoca il luogo in cui sono presenti.BENI CULTURALI: Rientrano in questa categoria i beni materiali d’interesse storico-artistico, i monumenti, i beni archeologici, archivistici, librari e paesistico-ambientali, opere artistiche prodotte dall’uomo, quindi che, in forza di un valore artistico riconosciuto, appartengono alla cultura e alla collettività, ne sono testimonianza storica e oggetto di educazione estetica, e sono per questo, oggetto di valorizzazione e di tutela.MANIFESTAZIONI E TRADIZIONI: Sono quegli eventi a cadenza più o meno regolare, che costituiscono il patrimonio immateriale di una comunità, quali sagre, feste, processioni, tradizioni, consuetudini sociali, eventi rituali e festivi.ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE: Novità, sono le eccellenze enogastronomiche del nostro Paese. Cibo e bevande locali potranno essere PROPOSTE a Meraviglia Italiana.Le candidature possono essere presentate direttamente attraverso il sito www.meravigliaitaliana.it, senza limiti di scadenza.Restiamo in attesa delle Vostre candidature.

Com. Stam.