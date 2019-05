Concorso, per titoli, per l’accesso al Centro Sportivo dell’Esercito di volontari in ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta

E’ indetto, per il 2019, un concorso, per titoli, per l’accesso al Centro sportivo dell’Esercito di 38 Volontari in Ferma Prefissata, in qualità di atleta, di cui:

18 posti nella 1^ immissione, ripartiti nelle discipline/specialità di seguito indicate:

1) nuoto: – 1 atleta di sesso femminile nella specialità 50m/100m dorso – 50/100m farfalla – 1 atleta di sesso maschile nella specialità 400m misti; – 1 atleta di sesso maschile nella specialità 200m farfalla; – 1 atleta di sesso maschile nella specialità 100m stile libero; – 1 atleta di sesso maschile nella specialità 50m/100m rana;

scherma: – 1 atleta di sesso maschile nella specialità fioretto;

karate: – 1 atleta di sesso maschile nella categoria 84 kg;

pesistica: – 1 atleta di sesso femminile nella categoria 48 kg; – 1 atleta di sesso femminile nella categoria 53 kg/58 kg; – 1 atleta di sesso maschile nella categoria 56 kg; – 1 atleta di sesso maschile nella categoria 62 kg;

taekwondo: – 1 atleta di sesso femminile nella categoria 46 kg; – 1 atleta di sesso maschile nella categoria 54 kg; – 1 atleta di sesso maschile nella categoria 63 kg;

badminton: – 1 atleta di sesso maschile nella specialità singolo/doppio;

tennistavolo: – 1 atleta di sesso femminile nella specialità singolo/doppio/doppio misto;

sport equestri: – 1 atleta di sesso maschile nella specialità salto ostacoli;

arrampicata sportiva: – 1 atleta di sesso femminile;

20 posti nella 2^ immissione, ripartiti nelle discipline/specialità di seguito indicate:

atletica leggera: – 1 atleta di sesso maschile nella specialità marcia 50 km; – 1 atleta di sesso maschile nella specialità “mezzo fondo/fondo/cross;

nuoto: – 1 atleta di sesso maschile nella specialità 50m/100m/staffetta 4x100m stile libero;

scherma: – 1 atleta di sesso femminile nella specialità fioretto; – 1 atleta di sesso maschile nella specialità fioretto;

pentathlon militare: – 1 atleta di sesso maschile;

sci alpino: – 2 atlete di sesso femminile; – 1 atleta di sesso maschile;

sci di fondo: – 1 atleta di sesso femminile; – 2 atleti di sesso maschile;

biathlon: – 1 atleta di sesso femminile; – 2 atleti di sesso maschile;

slittino: – 1 atleta di sesso femminile nella specialità pista artificiale singolo;

snowboard: – 1 atleta di sesso femminile nella specialità snowboard alpino; – 2 atleti di sesso maschile nella specialità snowboard cross;

skeleton: – 1 atleta di sesso maschile.

Requisiti comuni:

aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 35° anno di età;

possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore);

i concorrenti devono aver conseguito nella disciplina/specialità prescelta risultati agonistici almeno di livello nazionale certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali indicate nell’allegato A del bando ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal Comitato Sportivo Militare.

La procedura di reclutamento di cui all’articolo 1 del bando viene gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, raggiungibile attraverso il sito internet pagina “Concorsi e Scuole Militari”.

Per la prima immissione, la scadenza per l’invio della domanda di partecipazione è fissata al 3 giugno 2019.

Per la seconda immissione, la procedura sarà aperta il 18 giugno e la scadenza per l’invio della domanda di partecipazione è fissata all’ 8 luglio 2019.

