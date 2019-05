Incontro consiglio IV municipalità con Presidente Multiservizi

Gli interventi di potatura radicale che da Cibali vanno a San Giovanni Galermo passando per San Nullo e Trappeto Nord.

Questa è la prima richiesta presentata nel corso dell’incontro tra il consiglio della IV municipalità e il presidente della Multiservizi Massimo Lombardo. Un appuntamento fortemente voluto dal presidente della circoscrizione Erio Buceti: “Stiamo continuando un percorso che ci vede in costante dialogo con tecnici, esperti e responsabili di aziende e partecipate che erogano importanti servizi ai catanesi. Un continuo confronto- prosegue Buceti- per dare quelle risposte che i cittadini ci chiedono quotidianamente. L’attuale situazione del comune non consente di effettuare grosse opere ma non per questo ci tiriamo indietro di fronte alle nostre responsabilità come amministratori”. Da qui l’importanza di espletare l’attività di scerbamento e di potatura in tutto il territorio della IV Municipalitá senza preferenze di zona. Nel piano di lavoro sottoposto all’attenzione del presidente della Multiservizi Lombardo ci sono decine di piazze, strade, siti e slarghi che vanno curati con la giusta attenzione. Luoghi spesso vicini a punti sensibili, che richiamano una grossa utenza, come scuole, parrocchie ed uffici comunali. “Ringrazio il dottor Lombardo, persona competente e professionale, per la sua presenza e per averci garantito che nella IV municipalità sarà avviata un’opera costante sul nostro territorio- continua il presidente della IV municipalità- niente lavori a macchia di leopardo, quindi, visto che non possono dare nessun risultato duraturo a lungo termine”. Nel corso di questi ultimi mesi sono stati effettuati una serie di sopralluoghi con il preciso compito di mappare il territorio. Alberi alti decine di metri, carichi di fogliame, che possono mettere in serio pericolo l’incolumità di molta gente. “Siamo sempre pronti a rispondere alle segnalazioni dei consigli circoscrizionali che sono il “front-office” della gente- dice Massimo Lombardo, presidente della Multiservizi- siamo il braccio operativo di questa amministrazione comunale e lavoriamo in importanti ambiti come la cura del verde e la segnaletica stradale”.

Il presidente della IV Municipalità Erio Buceti

Incontro consiglio IV municipalità con Presidente Multiservizi

