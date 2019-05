AMAT, utilizzo Cit per incrementare vendita titoli senza spese aggiuntive

“L’Amat utilizzerà i centri di informazione turistica sparsi in tutta la città per incrementare le vendite dei titoli di viaggio e gli abbonamenti car e bike sharing, impiegando personale dell’azienda, così come era stato annunciato alcuni mesi fa in una conferenza stampa”.

Lo afferma Michele Cimino, amministratore unico di Amat, l’azienda palermitana di trasporto pubblico locale, che risponde alla nota del consigliere comunale Sabrina Figuccia sulla convenzione con il Comune di Palermo per la condivisione dei Cit.

“Non ci trovo nulla di scandaloso, come invece sostiene Figuccia, di utilizzare personale dell’azienda, quindi senza costi aggiuntivi, per un’operazione commerciale che di certo non peserà sulle casse dell’azienda. La nostra presenza nei Cit – conclude Cimino – e in quello di Mondello in particolare modo, dove ci sarà solo nostro personale, servirà a promuovere la nostra offerta di trasporto pubblico, ad avere inoltre un contatto costante con i cittadini, per ascoltare come migliorare il servizio, condividendo con loro il nostro impegno”.

