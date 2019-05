Al via la campagna #Cifabella l’Italia per il decoro urbano

A Palermo seconda tappa dell’iniziativa promossa da Unilever Cifabellal’Italia in partnership con Retake, per restituire l’originale bellezza alle nostre città Come insegna la “teoria delle finestre rotte”, circondarsi di bellezza aiuta a vivere meglio: piccoli gesti, attenzioni e cure dell’ambiente che ci circonda hanno un impatto positivo sul nostro benessere.

Palermo, 20 Maggio 2019– Si è tenuta a Palermo, in partnership con Retake, la seconda tappa della campagna #Cifabellal’Italiapromossa da Cif, brand per la pulizia e la cura della casa di Unilever, allo scopo di compiere azioni concrete a supporto del decoro urbano e per combattere il degrado che spesso prende il sopravvento. A Palermo gli interventi riguardano la riqualificazione ambientale, la pulizia e il ripristino di luoghi iconici dei quartieri della città.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Settimana delle Culturee, per l’occasione, Retake Palermo ha organizzato una due giorni di eventi che hanno visto anche la partecipazione del Sindaco Leoluca Orlando, oltre a diverse associazioni no profit e artisti locali. In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, inoltre, alla presenza del Sindaco è stata inaugurata la panchina rainbow, insieme agli amici di Arcigay Palermo, con l’apposizione di una targa che riporta le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con cui si condanna ogni forma di persecuzione in base all’orientamento sessuale.

“La campagna rientra perfettamente nell’identità di Unilever che, sin dalle sue origini, si è presa cura delle comunità locali in cui vive e opera. Il suo modello di business – Unilever Sustainable Living Plan – prevede infatti una crescita che sia sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico e che contribuisca al miglioramento della vita delle persone – spiega Fulvio Guarneri, Presidente e CEO di Unilever Italia– “Crediamo nella responsabilità che Unilever e,in particolare Cif, hanno nei confronti della società in cui viviamo e dell’impatto che ne deriva.Cif, marchio storico che da 50 anni aiuta gli italiani a tenere pulita la casa, insieme a Retake, ha scelto di dedicarsi a migliorare e rendere piùbella e più vivibile la “casa” comune che tutti i cittadini condividono. Perché il quartiere, l’area urbana hanno la stessa dignità della propria casa e devono essere trattati con la stessa cura. Inoltre, quello che ci piace di Retake, è che chiama in causa ognuno di noi, e lo scopo ultimo della campagna #Cifabellal’Italia è proprio quello di creare una community di cittadini responsabili che, in prima persona, scelgono di tenere in ordine e vivibile la propria città. Questo anche per rispondere agli Sustainable Development Goals, con riferimento al Goal 11 – costruire comunità resilienti, inclusive e sicure – e al 16, costruire società pacifiche e inclusive”.

“La vivibilità e la bellezza degli spazi urbani influisce in modo determinante sulla qualità della nostra vita. È con questa convinzione che abbiamo sposato con entusiasmo il progetto Cifabella l’Italia” dichiara Simone Vellucci,Presidente di Retake Roma– “Con Unilever vogliamo far crescere Retake in tutto il Paese. Perché città belle da vivere ci rendono persone più felici”.

Alla base del progetto c’è il concetto di bellezza, intesa in senso olistico, e strettamente legata allo stare bene, anche e soprattutto quando si tratta di luoghi che le persone vivono quotidianamente.

Il progetto ha le sue radici in un assunto sociologico importante: vivere e muoversi attraverso spazi puliti, in ordine e decorosi, ha un impatto sul nostro atteggiamento e sul nostro umore. Come ha rivelato la teoria delle finestre rottedei ricercatori americani James Q. Wilson e George L. Kelling, pubblicata nel 1982 su “The Atlantic”, il disordine e il degrado urbano, così come il vandalismo, hanno la capacità di generare criminalità aggiuntiva e comportamenti anti-sociali. Al contrario, il decoro e la bellezza portano con sé effetti positivi sul benessere delle persone e della comunità. Ambienti e spazi belli migliorano la qualità della vita di chi ci vive e aiutano a costruire social engagement. Vivere in un bel quartiere aumenta l’orgoglio e la felicità e di conseguenza ci rende più disposti a compiere buone azioni e ad aiutare gli altri.

È stato dimostrato che progetti di rigenerazione urbana hanno un impatto positivo sulle comunità locali e contribuiscono a migliorare il livello di soddisfazione personale dei cittadini. Esperimenti sul tema sono stati fatti in Scozia dove 50 famiglie trasferite in case nuove hanno riscontrato miglioramenti sullo stato della loro salute; a Barcellona dove lo stato di benessere degli abitanti di quartieri interessati da programmi di riqualificazione è aumentato e in Cina, progetti di rinnovamento urbano hanno avuto effetti positivi sulle comunità. E ora l'”esperimento” approda anche in Italia: con Cifabellal’Italiasi cercherà di restituire la bellezza alle nostre città e di promuovere comportamenti sociali più civili e positivi.

La campagna #Cifabellal’Italia è pronta a fare la sua parte.

Unilever

Unilever è una delle principali aziende che operano nei mercati Food& Refreshment, Home, Beauty&Personal Care. Radicata in oltre 190 paesi in tutto il mondo raggiunge, attraverso i suoi prodotti, 2,5 miliardi di consumatori ogni giorno. Il portafoglio dell’azienda include oltre 400 brand presenti nelle case di tutto il mondo tra cui Dove, Sunsilk, Knorr, Algida, Magnum, Lipton, Mentadent, Svelto e Coccolino.L’Unilever Sustainable Living Plan (USLP), piano per la crescita sostenibile dell’azienda, definisce tre macro-obiettivi:

Aiutare più di 1 miliardo di persone a migliorare le loro condizioni di salute e il loro benessere entro il 2020

Dimezzare l’impatto ambientale dei nostri prodotti entro il 2030

Migliorare le condizioni di vita di milioni di persone entro il 2020

Lo USLP funge da guida che porta alla creazione di valore, aumentando crescita e fiducia e riducendo rischi e costi. I brand sostenibili dell’azienda, infatti, crescono del 50% più velocemente rispetto agli altri marchi e rappresentano circa il 60% della crescita registrata da Unilever nel 2018. Nel 2017, Unilever si è classificata in prima posizione all’interno del Dow Jones Sustainability Index nella sua categoria di riferimento. Il FTSE4Good Index ha assegnato all’azienda il punteggio più alto nella categoria Ambiente. Inoltre, Unilever guida da sette anni il ranking Global Corporate Sustainability Leaders, risultato della ricerca che GlobeScan/SustainAbility conduce ogni anno. Infine, Unilever si è impegnata a divenire carbon positive entro il 2030.

Per ulteriori informazioni su Unilever e i suoi marchi potete visitare il sito: www.unilever.it

Retake

Retake Roma (www.retakeroma.org) è un Organizzazione di Volontariato impegnata nella lotta contro il degrado, nella valorizzazione dei beni pubblici e nella diffusione del senso civico sul territorio.

Nella cornice del principio di sussidiarietà (art. 118 della Costituzione), promuove il decoro urbano coinvolgendo tutte le componenti della società nella cura e nel rispetto della città e operando tramite un insieme di eventi di mobilitazione civica, progetti educativi e partenariati pubblico-privati.

Urban renewal, Competività territoriale, Sviluppo della comunità, Sviluppo competenze, Innovazione sociale e Advocacy sono fra le principali attività dell’associazione.

Retake è presente a Roma e provincia con 85 gruppi di quartiere e in 40 città in Italia, tra cui Milano, Napoli, Bari e Palermo.