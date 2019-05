Palermo: Turismo. Online l’avviso per l’inserimento sul nuovo portale

Dal 2014 l’Amministrazione comunale si è dotata di un portale specifico rivolto alla promozione e all’informazione turistica. In vista dell’imminente lancio della nuova veste grafica e dei nuovi servizi connessi, è stato pubblicato sul sito istituzionale un Avviso pubblico rivolto a soggetti commerciali e non che offrono servizi di interesse dei turisti.

Sul nuovo portale saranno infatti inseriti tutti quei soggetti pubblici e privati che, in diversi settori, offrono servizi di interesse turistico, quindi alberghi, b&b, ristoranti, lidi balneari, servizi di trasporto, luoghi di interesse, ecc.

Per ciascuno sarà inserita una breve scheda e la geolocalizzazione sulla mappa della città.

Per l’invio delle informazioni da inserire nel Portale non vi è scadenza e ciascun operatore potrà farlo in qualsiasi momento. Sarà necessario inviare una breve descrizione del servizio offerto, in italiano e in inglese, specificando, oltre alle informazioni di contatto, l’ubicazione e gli orari, le caratteristiche e specificando se lo stesso è accessibile a persone con ridotta mobilità o con altre esigenze specifiche (per esempio, nel caso degli operatori della ristorazione dovrà essere indicata la disponibilità di cibi per celiaci o per vegetariani).

Sarà inoltre richiesto di autocertificare la regolarità della situazione relativamente alle imposte comunali ed al rispetto delle normative di settore.

Il Settore Sviluppo Strategico dell’Amministrazione provvederà quindi, fatte le necessarie verifiche, ad inserire i dati nel portale, il cui aggiornamento dovrà comunque essere curato dagli operatori stessi, che dovranno comunicare ogni variazione.

“Ci apprestiamo a lanciare un nuovo importante strumento di promozione e di servizio per i tantissimi turisti che arrivano in città – ha detto il Sindaco, che ha anche la delega specifica – e questo Portale sarà anche un modo per valorizzare le tante professionalità che attorno al turismo si sono sviluppate e stranno crescendo.

Il nuovo portale, che sarà multilingue, sarà anche al centro della campagna di promozione nazionale ed internazionale della città che prenderà il via dopo l’estate “motivo in più – sottolinea il Sindaco – perché gli operatori del settore ne approfittino per la propri visibilità e per dare promuovere al meglio la nostra città”

portaleturismo

Com. Stam.