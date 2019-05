Borse di residenza a Pechino. Il Premio Italia – Cina per artisti in movimento

Borse di residenza a due giovani artisti italiani con il Premio Italia – Cina. I beneficiari potranno trascorrere un periodo di due mesi a Pechino, ottobre – dicembre 2019, per realizzare il progetto presentato all’atto della domanda di partecipazione.

Le opere prodotte saranno esposte alla mostra che si terrà presso una sede individuata dal NAMOC in accordo con l’IIC-Pechino.Le domande si possono presentare fino a venerdì 7 giugno 2019, ore 12.00 (mezzogiorno, ora italiana).L’iniziativa è promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane, l’Istituto Italiano di Cultura di Pechino, l’Istituto Garuzzo per le Arti Visive e il National Art Museum of China.Il Premio mira a coinvolgere artisti italiani di età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti alla data di scadenza del bando, che operino nell’ambito delle arti visive, nell’accezione più estesa del termine, con almeno una mostra collettiva ed una personale in curriculum e un’adeguata conoscenza della lingua inglese.Saranno assegnate due borse di € 5.000,00 ciascuna di cui € 3.000,00 a copertura delle spese di vitto e alloggio e € 2.000,00 per la produzione delle opere da realizzare durante la residenza.I vincitori avranno anche la copertura delle spese per un biglietto aereo A/R per Pechino dall’Italia; copertura assicurativa sanitaria e disponibilità di spazi per operare a contatto con l’ambiente artistico e culturale cinese, avvalendosi del tutoraggio dell’IIC-Pechino e del NAMOC. Per consultare il bando cliccare qui

Com. Stam. fonte Informa Giovani