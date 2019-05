La Polizia Municipale informa che ad integrazione dei provvedimenti già emessi (O.D. 591, O.D. 540 e O.D. 435) in occasione del ” XXVII Anniversario della Strage di Capaci”, alcuni istituti scolastici ricorderanno l’evento con manifestazioni e cortei ai quali parteciperanno molti studenti e che influenzeranno la circolazione veicolare di alcuni quartieri cittadini.

Nel dettaglio:

Largo Cavalieri di Malta – Istituto comprensivo Rita Atria

Limitazione della circolazione veicolare e della sosta relativa all’area antistante il plesso Valverde e delimitata dalle vie Squarcialupo/Castello/Magnisi (escluse), per la manifestazione di commemorazione in strada delle vittime della strage di Capaci, prevista il 23 maggio 2019. (O.D. 642/19)

Nel Dettaglio:

– Chiusura al transito veicolare, dalle ore 07,00 del 23/05/20 19 sino alle ore 13,00 e comunque sino a cessate esigenze;

– Divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 07,00 del 23/05/20 19 sino alle ore 13,00 e comunque sino a cessate esigenze.

Piazza Vergine Maria – Giornata della Legalità

Regolamentazione temporanea della sosta e della viabilità per lo svolgimento di della manifestazione “Giornata della Legalità “, in Piazza Vergine Maria per il giorno 23 maggio 2019.(O.D. 601/2019)

Nel dettaglio:

Per il giorno 23 maggio 2019 dalle ore 9.00 fino alle ore 13.00

PIAZZA VERGINE MARIA porzione di area di mq 20 (m. 5 x m. 4) fuori dai flussi veicolari: istituzione del Divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto interessato al posizionamento di un Palco e chiusura al transito veicolare durante lo svolgimento della manifestazione.

Via Sebastiano La Franca – Scuola Primaria Rosolino Pilo

Ore 10:30 corteo di circa 300 alunni con partenza da via Sebastiano La Franca.

Percorso: via Vincenzo Piazza Martini, via Rocco Jemma, via del Vespro 72, via Salamone Marino, via Carlo Pisacane, via Perez, via Gaspare Palermo; da via Antonio Marinuzzi si proseguirà fino alla via Bergamo, via Filippo Corazza, via Vincenzo Mortillaro, via Rocco Jemma, via Francesco Purpura, via Sebastiano La Franca, via del Vespro, via Vincenzo Piazza Martini, via Rocco Jemma.

Via Messina Marine – Istituto Comprensivo “Renato Guttuso”

Ore 9.00 corteo di studenti con partenza da via Padre Massimiliano Kolbe

Percorso: via Ammiraglio Cristodulo, via Messina Marine fino al n. civ. 811

Pallavicino – Direzione Didattica “Alessandra Siragusa”

Ore 8.00 (fino alle ore 14.00) Manifestazione davanti al plesso scolastico di via Ammiraglio Cagni 40/42.

Piazza Vittorio Emanuele Orlando – Istituto comprensivo “Luigi Capuana”

Ore 9.00 (fino alle ore 12:30) Manifestazione in piazza.