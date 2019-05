Vittoria del SINALP Sicilia a difesa dei lavoratori dell’Istituto Zootecnico: Precisazioni del Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia

In data 11.5.2019, é stato pubblicato sul Vs. “giornale online” un articolo dal titolo “Vittoria del SINALP Sicilia a difesa dei lavoratori dell’Istituto Zootecnico della Regione Siciliana”.

In esso si afferma:

che “giorno 8 maggio si é svolta l’ultima udienza in tribunale per riconoscere il diritto ai lavoratori dell’Istituto Sperimentale Zootecnico della Sicilia ad avere applicato per il loro contralto di lavoro, il CCRL come tutti gli altri dipendenti della Regione Siciliana in quanto l’ISZS é un ente pubblico regionale in capo all’Assessorato alle Politiche Agricole”;

che da circa un paio di anni il SINALP, nelle persone del Segretario Dr. Andrea MONTE- LEONE e del “RSU SINALP eletto dell’Istituto, Arch. Antonio ASERIO”, ha intrapreso azioni sindacali tese a ottenere che ai lavoratori dipendenti dell’Istituto il cui rapporto di lavoro é regolato in atto dal “ccnl degli allevatori di bestiame” venga applicato il CCRL dei dipendenti della Regione Siciliana, essendo l’Istituto ente pubblico regionale;

che pur avendo avuto diversi incontri “con la controparte” tuttavia, i dirigenti SINALP e i propri iscritti “sono stati totalmente inascoltati” tanto che i lavoratori iscritti SINALP “sono stati costretti ad adire all’azione giudiziaria con i legali del sindacato”;

ciò precisato, l’autore dell’articolo di che trattasi afferma “il Giudice nell’udienza dell’8 Maggio 2019 ha di fatto riconosciuto il diritto richiesto dai lavoratori imponendo all’Istituto di elaborare le tabelle comparative delle qualifiche professionali attualmente applicate con il contratto di natura privatistica degli Allevatori di Bestiame con le qualifiche professionali, di adeguata corrispondenza, previste dal CCRL della Regione Siciliana per come da sempre chiesto dal Sinalp attraverso il suo Segretario Regionale Dr. Andrea Monteleone e l’RSU eletto Arch. Antonio Aserio.”.

In relazione a dette affermazioni, l’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, precise quanto segue:

invero, alla predetta udienza dell’8.5.2019, nel corso della quale sono stati trattati n. 5 giudizi, incoati da altrettanti dipendenti dell’Istituto, tutti tesi ad ottenere il riconoscimento del diritto ad avere applicato il CCRL sopra dette, il Giudice non ha riconosciuto alcun diritto ai lavoratori né ha imposto all’Istituto di elaborate le tabelle comparative menzionate.

Come é dato evincere dai verbali di causa dei detti giudizi. il Giudice ha emesso. in ognuno di essi, ordinanza di identico contenuto dispositivo che, così, recita:

“Dispone chiedersi informazioni all’ARAN Sicilia sulla richiesta del convenuto Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia in merito all’obbligo di applicazione del CCRL e alla predisposizione della relativa tabella di equiparazione, onerando parte convenuta di dare esecuzione alla predetta ordinanza entro 30 giorni da oggi, e rinvia per esame delle informazioni all’udienza del 20.09.2019”.

E evidente allora che il Giudice non ha riconosciuto alcun diritto e l’Istituto e stato onerato esclusivamente di dare esecuzione all’ordinanza e, cioè, a formulate richiesta all’ARAN Sicilia di fornire le informazioni sopra dette.

Com. Stam.