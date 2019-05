SportNextStop Parco Tindari – Presentazione dell’evento presso lo spazio verde di Parco Tindari a Borgo Nuovo.

Il prossimo 18 maggio, a partire dalle 9.30 presso il parco Tindari, sarà presentato l’evento SportNextStop Parco Tindari, spazio verde oggi non utilizzato che si trova tra via Tindari e piazza San Paolo, nel quartiere di Borgo Nuovo e che è stato inserito nella campagna dei Luoghi del Cuore del FAI, piazzandosi al decimo posto regionale con le oltre 4.000 firme raccolte ed avendo, quindi, acquisito la possibilità di partecipare al bando per cofinanziare interventi sul sito.

Sarà presente, in rappresentanza del Comune di Palermo, il vice Sindaco Fabio Giambrone. In virtù di questo risultato. la terza commissione consiliare del Comune di Palermo ha avviato un tavolo tecnico che ha coinvolto l’università e varie associazioni per la definizione di un progetto più articolato che verrà presentato entro la metà di giugno al Fai.Il progetto ha l’obiettivo di creare un parco dello sport e della sostenibilità ed è in questa ottica che nasce SportNextStop la festa dello sport per tutti al ParcoTindari. Patrocinato dal Comune di Palermo, l’evento è organizzato dall’associazione ComPA aps, con la collaborazione Quinta Circoscrizione e ospiterà una tappa del torneo di mediterraneo antirazzista ( https://www.facebook.com/mediterraneoantirazzistapalermo/ ), il circuito di presentazione dei campionati di italiani di scherma e dimostrazioni sportive di lotta, judo, taekwondo, kalicalasag, Cheerleading, basket in carrozzina e mountain bike.Sarà inoltre presente, l’unità mobile di strada del Dipartimento Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e NPIA dell’ASP di Palermo, nata per “raggiungere i giovani consumatori di ‘sostanze’ ed alcol che, per diverse ragioni, non si rivolgono ai servizi sanitari”. Durante la giornata, sarà possibile fare screening ematici per la prevenzione dell’infezione HIV, ricevere informazioni sulle patologie connesse ai consumi di droghe e parlare con gli operatori presenti.Info su: https://www.facebook.com/events/317979532229795/?ti=as

Com. Stam.