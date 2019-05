L’Uomo è responsabile del riscaldamento globale. Favorevole o contrario?

Pescara: La pubblicazione settimanale del sito Proversi.it affronta il dibattito sulla teoria del Riscaldamento globale (Global warming) riferita all’innalzamento della temperatura media atmosferica della Terra, registrato nel corso del XX secolo. Secondo il parere di molti esperti, tale fenomeno avrà effetti disastrosi di enorme portata per il nostro ecosistema, tanto da mettere in pericolo la vivibilità del pianeta nel futuro prossimo.

Per costoro, è falso sostenere che il riscaldamento globale dipenda dal sole, poiché le temperature sono aumentate più nell’atmosfera medio bassa che in quella alta. La concentrazione di CO2 nell’atmosfera ha toccato un picco mai raggiunto in migliaia di anni. Continuando così, entro il 2100 le temperature saliranno di 6-12 grandi, gran parte del ghiaccio si scioglierà e il livello dei mari salirà di 75 metri. Tra i rischi maggiori, quello del rilascio di metano dai ghiacci, vero e proprio punto di non ritorno per l’atmosfera terrestre, che comincerebbe a riscaldarsi autonomamente e irreversibilmente.Una parte della comunità scientifica è convinta che il riscaldamento terrestre sia il risultato delle enormi quantità di CO2 che l’Uomo produce, mentre altri sono convinti che questo fenomeno faccia parte del normale corso naturale delle cose e che tali eventi siano indipendenti dal nostro agire.

Secondo questi ultimi, non esistono prove scientifiche convincenti che il rilascio umano di anidride carbonica o altri gas serra stia causando un riscaldamento catastrofico dell’atmosfera terrestre. Gli scenari apocalittici descritti si basano su dati inattendibili e sono pubblicati da scienziati che, in modo sbrigativo e censorio, etichettano i colleghi in disaccordo come “negazionisti del cambiamento climatico”.Dietro a tutto ciò vi sono interessi politici e geopolitici, basati su un programma di deindustrializzazione neo-maltusiano. La teoria più attendibile è che il nostro pianeta stia subendo una abbassamento delle temperature, come testimonia il fatto che dal 2000 a oggi la temperatura sia mediamente scesa di 0,2 gradi. Seguire la teoria del riscaldamento globale porterebbe enormi costi economici, che graverebbero sui paesi poveri ma anche sui paesi più industrializzati (bloccati da accordi come quello di Kyoto), in favore invece di paesi in via di sviluppo come la Cina, l’India e il Brasile, che non rispetterebbero tali accordi.

Il tema del Global warming è stato recentemente animato dalla figura dell’adolescente svedese Greta Thunberg, la cui comparsa ha spaccato l’opinione pubblica mondiale.

Per il fronte dei critici, Greta è solo un personaggio costruito a tavolino, un’adolescente dietro la quale si nascondono poteri manipolatori che puntano a spostare l’attenzione da problemi ben più gravi rispetto al presunto riscaldamento globale. La giovane sarebbe solo una vittima inconsapevole che ben poco conosce dei temi di cui parla.

In molti, tuttavia, vedono in Greta Thunberg un volto credibile nella lotta per il clima e sostengono l’assoluta sincerità e autonomia della giovane nell’intraprendere la campagna di denuncia del risaldamento globale. Sottolineano, inoltre, l’importanza del suo messaggio per tutti i giovani del mondo e, allo stesso tempo, la scomodità dello stesso per le lobby del petrolio.

