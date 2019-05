A Venezia Daspo per chi gira a torso nudo

Giro di vite per i turisti sporcaccioni o che girano semi nudi per le calli di Venezia. Il nuovo regolamento di polizia municipale, appena approvato dal Consiglio comunale, prevede infatti sanzioni severe per chi non rispetta il decoro urbano, gira a torso nudo, si tuffa nei canali o abbandona bottiglie vuote o cartacce.

Sono previste infatti multe salte (fino a 500 euro) e Daspo urbano, con divieto di tornare in città, per i colpevoli. E bar, ristoranti e locali dovranno vigilare sul comportamento dei turisti. Le “aree di particolare decoro” previste dal regolamento saranno stazioni, aeroporti, mezzi di trasporto pubblico, pontili, parcheggi e, soprattutto, le aree urbane definite Patrimonio dell’umanità dall’Unesco, come piazza san Marco. I turisti dovranno stare attenti, perché sarà d’ora in poi vietato circolare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico in costume da bagno o a torso nudo, consumare alimenti e bevande seduti sui marciapiedi, sdraiarsi o sedersi sui gradini di ponti e portici o sulle vere da pozzo o davanti alle vetrine dei negozi, tuffarsi o nuotare nei canali oppure bivaccare per strada.

Ciro Cardinale

CS