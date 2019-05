Riscossione delle entrate degli enti locali accordo fra AnciSicilia e Assessorato regionale all’Economia

Accordo AnciSicilia-Assessorato regionale all’Economia finalizzato a ottimizzare i sistemi di riscossione in tutta la Sicilia e ad assicurare un incremento delle entrate degli enti locali, salvaguardando i principi di equità, economicità e tutela del contribuente.

Questi in sintesi i contenuti del protocollo d’intesa, firmato, nei giorni scorsi, da Leoluca Orlando, presidente di AnciSicilia e da Gaetano Armao, vicepresidente della Regione siciliana e assessore all’Economia, che prevede la possibilità di adottare comuni soluzioni organizzative e standard procedurali ed operativi, per garantire una gestione più omogenea ed efficiente della riscossione in Sicilia.

Per accrescere i livelli di riscossione dei tributi locali è necessario adottare modelli di gestione unitari orientati all’efficientamento complessivo del sistema – ha dichiarato Leoluca Orlando, presidente di AnciSicilia – e l’intesa siglata la scorsa settimana rappresenta un primo passo per una cooperazione tra la Regione e i Comuni finalizzata a rendere il fisco locale più semplice ed efficace garantendo la massima trasparenza e assicurando maggiori garanzie per i cittadini”.

“I Comuni sono, quotidianamente, impegnati nel raggiungimento di obiettivi economici fondamentali per la loro stessa sopravvivenza – conclude Orlando – e l’ufficio tributi di ogni ente locale, molto spesso, rappresenta il centro d’analisi economica, a sostegno degli amministratori, nelle scelte di politica fiscale e di governo delle risorse finanziarie. Il protocollo sottoscritto con l’assessorato all’Economia è uno strumento fondamentale a disposizione di tutti gli enti locali dell’Isola che, su base volontaria, avranno la possibilità di adottare soluzioni comuni ottimizzando il loro sistema di riscossione e incrementando le entrate”.

Il vicepresidente Armao ha sottolineato che “la Regione ha voluto intraprendere questo percorso, trovando la piena disponibilità dell’Anci-Sicilia, proprio per invertire l’attuale tendenza che vede crescere in modo esponenziale gli enti locali in default a causa dell’inefficienza del sistema di riscossione, che spesso ha determinato gravissimi ammanchi nei bilanci. La progressiva rilevanza assunta dalla fiscalità locale nell’ordinamento finanziario e del federalismo fiscale impone di garantire il gettito alle casse erariali. Per conseguire l’equilibrio finanziario degli enti locali e scongiurarne il dissesto, non può prescindersi da un’efficiente riscossione”.