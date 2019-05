Retrocessione Palermo Calcio, Milazzo (FI): “Un dramma sportivo che coinvolge tutta la città”

Palermo: “Quello che è accaduto al Palermo Calcio è un dramma sportivo, le cui conseguenze si ripercuotono nell’intera città.

Non è tollerabile che una squadra che sta lottando meritatamente sul campo per tornare in Serie A, venga penalizzata da una sentenza del Tribunale federale nazionale della Figc, che ha disposto la retrocessione in serie C. Apprendo che i vertici societari faranno appello per ribaltare tale oltraggio non solo per i colori rosanero, ma anche e soprattutto per la cittadinanza, che sperava di tornare nella massima serie dopo la passata e travagliata stagione”. A riferirlo è il Candidato al Parlamento Europeo, on. Giuseppe Milazzo, Capogruppo di Forza Italia all’ARS.

