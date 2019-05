In volo con l’Aeronautica Militare “Top gun” per due settimane!

E’ questa l’esperienza unica che l’Aeronautica Militare, grazie ad un accordo con il MIUR, offre agli studenti della citta’ di Palermo.

Il Corso di Cultura Aeronautica, attivita’ completamente gratuita e facoltativa, inizierà oggi 13 maggio fino al 23 pv per 250 studenti delle classi terze, quarte e quinte degli istituti superiori della citta’.

Il corso e’ suddiviso in due parti: la prima settimana i giovani studenti seguiranno un ciclo di lezioni teoriche che trattano le basi dei principi aerodinamici del volo, gli strumenti di volo, la sicurezza volo ed accenni alla meteorologia ed al controllo del traffico aereo. Al termine di questa prima settimana di lezione, nel pomeriggio di giovedi’, effettueranno un test delle conoscenze acquisite cosi’ da creare una graduatoria che permettera’ di determinare coloro che avranno la possibilita’ di sedersi nel posto di pilotaggio e provare a pilotare un aereo. Durante la seconda settimana gli studenti vivranno l’esperienza del volo in formazione con un aereo militare, il Siai U-208. Ad accompagnarli in questa esperienza unica, i Piloti Istruttori di Volo del 60° Stormo dell’Aeronautica Militare.

Al termine delle attivita’ teoriche e dell’attivita’ di volo, sara’ stilata una graduatoria finale ed i primi classificati riceveranno quale premio la possibilità di trascorrere uno stage presso l’Aeroporto di Guidonia, sede del 60° Stormo, per indossare i panni dei piloti dell’Aeronautica Militare e volare con l’aliante Twin Astir.

A tutti i partecipanti sarà consegnato il diploma di attestato di frequenza che, oltre a poter essere valutato ai fini dei crediti formativi per il conseguimento della maturità, assegna anche un punteggio di merito per alcuni concorsi in Aeronautica Militare.

Per i ragazzi il corso rappresenta un’occasione per avvicinarsi al mondo del volo, un mondo che offre grandi emozioni, ma che richiede impegno, competenza e passione. Per l’Aeronautica Militare, invece, è un’opportunità per essere in mezzo ai giovani e per trasmettere loro come impegno, competenza e passione possano diventare una professione.

Nella giornata di venerdi’ 17 Maggio, alle ore 9:30, presso l’Aeroporto Boccadifalco di Palermo, si svolgera’ il Media Day. Durante questa giornata sara’ presentato il Corso di Cultura Aeronautica citta’ di Palermo 2019 alle autorita’ locali ed agli organi di stampa. Inoltre, al termine della conferenza stampa sara’ possibile venire in volo, nelle stesse modalita’ che saranno offerte la settimana successive agli studenti, cosi’ da provare le stesse emozioni e vedere la propria citta’ dall’alto.

